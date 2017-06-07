Galaxy Note 8'de Olacağına Kesin Gözüyle Bakılan Özellikler

Bu yazımızda çeşitli sızıntılara ve analistlerin raporlarına göre Samsung Galaxy Note 8'de olacağına kesin gözüyle bakılan özellikleri derledik.

Bildiğiniz gibi teknoloji devi Samsung, bu yıl duyurduğu Galaxy S8 modelleriyle birlikte akıllı telefon dünyasında tasarım anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. Ancak analistlere göre Samsung'un asıl akıllı telefon dünyasında çığır açan telefonu Galaxy S8 değil, yaz mevsiminin sonlarına doğru tanıtılması beklenen Galaxy Note 8 modeli olacak. Biz de bu yazımızda sizler için Samsung Galaxy Note 8'de olmasına kesin gözüyle bakılan analistlerin raporlarına göre ve sızıntılara göre ortaya çıkan bilgileri derledik.

Çok daha ince ekran çerçeveleri

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S8 ile birlikte incelen çerçeveler, Note 8 modelinde neredeyse yok olacak. Samsung Galaxy Note 8 modeli, Galaxy S8'deki ovalliğin aksine biraz daha keskin kenarlara sahip olacak ve ekran çerçeveleri daha da küçülecek. Ayrıca yine tahminler, Note 8 modelinin 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacağını ve 4K video oynatma desteğinin olacağını gösteriyor.

Çift arka kamera

Uzun süredir Samsung'un amiral gemisi modellerinde çift arka kamera kullanması beklenirken ne yazık ki Samsung halen daha çift arka kameraya geçmiş değil. Ancak Samsung'un ilk defa bir orta seviye akıllı telefonu Galaxy C serisinin yeni modelinde çift arka kameraya yer vermesi, Note 8 modelinde de çift arka kamera olacağını gösteriyor. Ayrıca yine diğer bir söylentiye göre Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte arttırılmış gerçeklik teknolojisine destek vereceği için çift arka kamera dikey olarak konumlandırılacak.

Daha gelişmiş bir S-Pen

Ortaya çıkan bilgiler ve beklentiler, Samsung'un Note 8 cihazıyla birlikte S-Pen deneyimini çok daha başarılı hale getireceği yönünde. Özellikle 5.7 inçten 6.3 inçlik büyük bir ekrana yükselecek ekran boyutuyla birlikte Samsung Galaxy Note 8'in çizim ve not alma tarafında kullanıcılara daha büyük kolaylıklar sunacağı tahmin ediliyor.

Parmak izi okuyucu ekrana dahil olacak

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz dönemlerde Samsung'un ekrana dahili parmak izi okuyucuya yönelik patent aldığı iddiaları gündeme gelmişti ve Galaxy S8'de parmak izi okuyucunun ekrana dahili olacağı konuşuluyordu ancak muhtemelen Samsung, bu teknolojiyi Galaxy S8 modeline yetiştiremedi. Buna bağlı olarak da şimdilerde Galaxy Note 8'in parmak izi okuyucusunun ekrana entegre olacağına kesin bir gözle bakılıyor.

Galaxy Book ile gelişmiş entegrasyon

Bildiğiniz gibi Samsung, bilgisayar pazarında Galaxy Book ile minik boyutlarda güçlü teknik özelliklere sahip bir bilgisayar sunuyor. Ayrıca hem Note 8 hem de Galaxy Book özellikle kurumsal pazardaki müşterileri hedefleyecek cihazlar olduğundan dolayı bu iki cihazın daha entegre çalışması beklentiler arasında.

Böylelikle Galaxy Note 8'de olmasına kesin gözüyle bakılan 5 önemli özelliği listelemiş olduk. Teknik özellik tarafında pek de belirtilecek bir şey yok çünkü Samsung'un pazarlama stratejisi gereği Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 aynı işlemciden güç alacaklar. Cihazla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.