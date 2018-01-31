Harley Davidson'un Elektrikli Motosikleti 2019'da Geliyor!

Yaklaşık olarak 4 yıldır elektrikli motosiklet fikri üzerinde duran Harley Davidson, nihayet bu alandaki ilk ürününü "18 ay içerisinde" (2019'da) piyasaya süreceklerini duyurdu.

Harley Davidson 2014 yılında Project Livewire ismini verdiği elektrikli motosiklet prototipini ortaya çıkarmıştı. 75 beygir gücündeki Livewire, 0'dan 100'e 4 saniyede çıkıyor ve maksimum olarak 148 kilometre hız yapabiliyordu. Aracın şarj olum süresi ise 3 saat kadardı. Ancak yüksek motor gücüne ve büyük bir yapıya sahip olan Harley Davidson için bu motosiklet yeterli gelmedi. O tarihten bu yana gelişen Harley Davidson teknolojisi ve elektrikli motosiklet ve araba teknolojisi, şirketin daha iyi ve daha kapsamlı bir ürün ortaya koyacağını gösteriyor.

Ancak bu efsane motosiklet markası bu yeni fütüristik aracın duyurusunu yaparken oldukça kötü bir haber daha verdi. Şirket yaptığı açıklamada Missouri'de bulunan bir fabrikayı kapattığını ve 800 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. Şirket, Pennsylvania'da 260 kişiyi konsolide ettiklerini belirtti.

Motosiklet sektörü son yıllarda kayıplar yaşıyor ve Harley Davidson da bu kayıpları yaşayan şirketlerin ön sıralarında geliyor. Şirket, 2017 yılında satışlarının yüzde 6,7 oranında düşüş gösterdiğini ve 2018'de de bu düşüş eğrisinin sürmesini beklediklerini açıkladı.

Öte yandan elektrikli motosiklet piyasası Harley Davidson için kötü gidişatı durduracak bir çözüm olmayabilir. Zira elektrik teknolojisi arabalar için oldukça öngörülebilir bir gelecek olsa da motosiklette durum daha farklı. Zira motosiklet kullanıcılarının çoğu, bir ulaşım aracı olarak kullanmanın yanı sıra motor sesini duymayı ve onu hissetmeyi istiyor. Konu Harley Davidson olunca bu his daha da yüksek seviyelere çıkıyor.