2019’da piyasaya sürülmesi beklenen Hayley Davidson’un yeni nesil elektrikli motoru, tüm motosiklet üreticilerinde aynı atılımı yapma hevesi uyandırdı. Tesla’nın arabalarla ve tırlarla başlattığı yeni dönem, Harley ile iki tekerli araçlara geçiyor.

Evet, Amerikan efsanesi Harley’in içten yanmalı çelik pistonları, voltajdan güç alan elektrik motoruna dönüşüyor ve bir devir daha sonlanıyor. Şirketin CEO’su Matt Levatich, özel motosikletlerde elektrik teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak için agresif planları olduğunu söylüyor.

Debriyaj ve vites olmayan Harley motorlarını, markanın sevdalıları nasıl karşılar bilinmez ama firma ölümsüzlük için tıpkı otomobil üreticileri gibi sırtını elektrik enerjisine yaslıyor. 2014 yılında geliştirilen ve Harley’in söz konusu akımını temsilen üretilen konsept motorun, yeni çıkacak uzun yol motorlarına ilham vermesi planlanıyor.

Aynı şekilde motor üreticilerinin büyük çoğunluğu da mali krizlere doğru sürükleniyorlar. Üretim tesislerinden çıkan motor sayısı, satışlar azaldığı için gün geçtikçe düşüyor. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawaki gibi firmaların e-motosiklet yatırımlarını arttırıp, Harley’in ardından konvoya katılması bekleniyor.

Harley aynı zamanda yeni nesil motorları için yeni sürücü kulüpleri de kurmak istiyor. Henüz bu grupların akıbeti netleşmese de değişen motorlar, çelik pistonlarla haşır neşir olan o özgürlük ruhunu öldürmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.

Şu an için Honda, Kawasaki, BMW ve KTM gibi üreticilerin listesinde elektrikli bir model gözükmüyor. Ancak bu firmaların müşterilerinden gizlediği AR-GE çalışmalarını hızlandırması an meselesi.

Nasıl Tesla elektrikli otomobil odaklı üretimle dev şirketlere kafa tutup pazarı ele geçirdiyse aynı durum, iki tekerlekli araçlar için de geçerli olacak. Muhtemelen 2019 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil Harley ile motor dünyası yeni kahramanlara kavuşacak.