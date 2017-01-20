HARP Ekibi, TSK, EGM ve MİT İçin Ürettiği Drone Savarı Yeniledi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı için çeşitli ekipmanlar üreten HARP AR&GE ekibi, drone savarını yeniledi.

Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir ar-ge projesi olarak HARP AR&GE ekibine verilen drone savar’ı sizler için daha önce incelemiş ve detaylarını anlatmıştık. Dünya genelinde artan drone sayıları artması sebebiyle bir güvenlik önlemi olarak geliştirilen Türk yapımı Drone Savar, 3. nesile güncellendi.

Sadece TSK, EGM ve MİT tarafından kullanılabilen bu drone savar yapılan geliştirmeler sonucunda artık sadece 2.4GHz bandı değil, aynı zamanda 5.8GHz bandında ve GPS frekanslarından da yayın yapabiliyor. 22mm picantiny rail sisteminin kullanıldığı yeni nesil drone savar böylece TSK’daki herhangi silah aparatı ve dürbün ile de uyumlu hale gelmiş

Tüm antenler ve dürbün tek el hareketi ile sökülebilecek kadar kolaylaştırılan bir kullanıma sahip olan 3. nesil drone savar, %100 yerli yapım olarak dikkat çekiyor ve modüler yapısı sayesinde yeni nesil dronelara göre geliştirmelere de müsaade edebiliyor.

Bunlar dışında TSK, EGM ve MİT tarafından kullanılacak bir silah olacağı için birçok gizli bilgi olan geliştirmeleri de içeren Drone Killer, yani Drone Savar’ın nasıl çalıştığına ait videoyu aşağıdaki incelememizden görebilirsiniz. (Videodaki drone savar ilk nesil olduğunu belirtelim)

Aynı zamanda bu drone savarı geliştiren HARP AR&GE’yi buradaki resmi internet sitesinden takip edebilir, aynı zamanda Facebook ve Instagram hesaplarından da son gelişmeleri görebilirsiniz.