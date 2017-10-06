Fantastik Türk Oyunu ‘HARP Vefa’ Steam’de Yerini Aldı!

Dünyanın en çok kullanılan oyun platformu Steam’deki Türk yapımı oyunların sayısı artıyor. 1915’te gerçekleşen ve Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen Çanakkale Savaş’ının öncesini fantastik bir şekilde konu alan HARP Vefa isimli oyun satışa çıkartıldı.

Son yıllarda oyun geliştiriciliğinin ülkemizde aldığı yol takdire şayan. Uluslararası platformda bizi temsil eden yapımların sayısı ve kalitesi gün geçtikçe artıyor. Birbirinden farklı Türk yapımı oyunun başarıdan başarıya koştuğu Steam platformu da oyun sektörü için en kilit noktalardan birisi haline geldi.

En son dünyanın en çok oynanan savaş oyunu serilerinden birisi Battlefield 1’de gördüğümüz Çanakkale Savaşı, bu kez bizim gözümüzden işleniyor. Üstelik savaşın başladığı 19 Şubat 1915 tarihinden öncesinde geçen fantastik bir hikayeyle. Bu noktada yapım kulağa biraz ilginç gelse de oyun sektörü açısından manatıklı bir yaklaşım. Zira zombilerin olduğu Call of Duty oyunları sadece fantastik ögelerin etkisiyle bile yok satıyor.

HARP Vefa oyununun fragmanı:

Geliştiricileri tarafından oyunun hikayesi ise Steam üzerinde şu şekide açıklanmış:

Abdullah ve Mehmet Osmanlı İmparatorluğu ordusunda görev yapmış tecrübeli iki askerdir.

Katıldıkları bir savaşta esir düşerler. Tutsak olarak götürüldükleri ülkede hayatlarını artık özgürlüklerinden mahrum kalarak sürdürmek zorundadırlar. Bu durumu kabullenip hayatlarına devam ederler. Ta ki bulundukları ülke, diğer devletlerle beraber Osmanlı'ya savaş açana kadar...

Hedeflerine ilerlerken karşılarına çıkan sorunları savaş tecrübeleri,zekaları ve becerileri ile çözerken korkuları ile yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Oyun içi görüntüler:

FPS tabanlı bir oyun olan HARP Vefa’nın Steam sayfasına ulaşmak için şuraya tıklamanız yeterli. Ayrıca oyun, 13 Ekim tarihine kadar %25 indirimli olarak satılacak.