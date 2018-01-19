Harry Potter: Hogwarts Gizemi'nden İlk Fragman Geldi!

Harry Potter hayranları ve onun hepimizi büyüleyen evreni hikayeyi genişletmenin yeni yollarını arıyor. Son olarak Harry Potter sevenleri bir hayli sevindirecek olan Harry Potter: Hogwarts Gizemi (Hogwarts Mystery) oyununun ilk fragmanı geldi.

Los Angeles merkezli mobil oyun stüdyosu Jim City tarafından geliştirilen Harry Potter: Hogwarts Gizemi adlı oyunda, oyuncular kendi oyun için karakterini yaratarak Hogwarts’ta öğrenci olabiliyorlar. Bu arada Ocak ayında Universal Stüdyolarında Harry Potter kutlamasına giden şanslı taraftarlar oyunu ve sahneleri de yakından görebilecekler. Kullanıcıların Hogwarts'da öğrenci olabilecekleri ilk oyun özelliğini de taşıyan Harry Potter: Hogwarts Gizemi, karakterleri kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Oyundaki zaman Nymphadora Tonks ve Bill Weasley’in hala okulda öğrenci olduğu yıllardan daha önceye kadar uzanıyor. Bu sıradışı oyun filmin ve kitabın hayranları tarafından oldukça beğenilecek gibi duruyor. Oyundaki karakter kişiselleştirme sistemi, görünüşte değişiklik ve sihirli güçler ve beceriler elde etmeyi olanaklı kılıyor. Oyunda Karanlık Sanatlara Karşı Savunma gibi herkesin favorisi olan derslere girilebiliyor ve bir sihirbaz olma hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlanabiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi 26-28 Ocak'da Universal Stüdyolarında düzenlenecek olan Harry Potter Kutlamaları'nda hayranlara tanıtılacak oyun bahar dönemi gibi yayınlanacak. Film ve kitap hayranları etkinlikte geliştirici Jam City tarafından kamera arkası ve oyunun oynanışı gibi birçok sürprizle karşılaşacak. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce filmle ya da kitapla benzer bir zevki verebilir mi?