Warner Bros. Harry Potter için Bir Mobil RPG Oyunu Duyurdu!

Hogwarts'ın tüm karanlık şöhretini mobil platformlara getirmek isteyen Warner Bros., mobil RPG oyunu Harry Potter: Hogwarts Mystery'yi duyurdu.

Jam City tarafından geliştirilen fantastik film severlerin favori serilerinden olan Harry Potter’ın bir mobil RPG oyunu olan Harry Potter: Hogwarts Mystery, Warner Bros. tarafından resmi olarak duyurdu. Oyuncular yarattıkları karakter ile Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda uzun yıllar geçirebilecekler.

Yayınlanan basın açıklamasına göre oyuncular Hogwarts’ın tehlikeli dünyasında büyücülük derslerine ve çeşitli etkinliklere katılacaklar. Bu etkinliklerin içinde karanlık sanatlara karşı savunma, iksir yapma ve düellolar da yer alacak. Serinin ikonik profesörleri bu tehlikeli yolda oyuncuların yanında olacaklar.

Oyunun oynanışı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Hogwarts Mystery’nin altında kesinlikle etkili bir hikaye bulunacak fakat henüz herhangi bir detay paylaşılmadı. Tabii bu kadar bilinmezin içinde oyunun çıkış tarihinin açıklanmasını da beklemiyorduk, ki öyle de oldu.

Hogwarts Mystery, Harry Potter sevenler için geliştirilen tek oyun değil. Bir dönemi kasıp kavuran Pokemon Go’nun geliştiricisi olan Niantic de arttırılmış gerçeklik temelli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Harry Potter: Wizards Unite adını taşıyacak oyunun da çıkış tarihi henüz belirsiz.