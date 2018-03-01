'Harry Potter: Hogwarts Mystery' İçin Ön Kayıtlar Başladı

Android telefon kullananlar ve Harry Potter sevenler için gelecek dönemde piyasaya çıkacak olan oyundan oldukça güzel bir haber geldi.

Harry Potter, o döneme değin 'film oyunlarının ekseriyetle berbat olması' geleneği kıran nadir oyunlara sahiptir. Özellikle serinin ilk iki filmini konu alan ve Quidditch temalı spor oyunu dahil hemen hemen bütün oyunları oldukça güzeldir. Harry Potter sevenler için serinin akıllı telefon çıkarması da oldukça güzel olacağa benziyor.

Eğer akıllı telefonunuzu Android olarak seçtiyseniz ve Harry Potter'a ilgi duyuyorsanız, oyunun Google Play Store sayfasından hemen kayıt olabilirsiniz ve eğer seçilirseniz diğer herkesten önce oyunu deneme şansına erişebilirsiniz. Yukardaki videodan görebileceğiniz üzere, oyun oldukça eğlenceli duruyor. Oyunun başında kendi karakterinizi yaratıyorsunuz, büyüler öğrenmek için derslere katılıyorsunuz ve RPG öğeleri sayesinde karakterinizi sıfırdan geliştirmeye çalışıyorsunuz.

Bununla birlikte şapkanın merhametine kalmadan, istediğiniz okulu; dilerseniz Slytherin, dilerseniz Gryffindor'u, dilerseniz de diğerlerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Açıkçası yayınlanan görseller ve oynanış videosu bana fazlasıyla Bully'i andırdı. Büyük bir sürpriz olmazsa oldukça güzel bir oyunla karşılaşacağız. Siz de oyuna ön kayıt yaptırarak ilk deneyen olabilirsiniz.