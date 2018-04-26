Harry Potter: Hogwarts Mystery - iOS ve Android İndir

Harry Potter: Hogwarts Mystery ismiyle yayınlanan yeni mobil oyun, Android ve iOS platformu üzerinde yayınlandı. Tamamen ücretsiz olan oyunu, haberin altında yer alan indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Kitaplarıyla, filmleriyle ve oyunlarıyla herkesin sevdiği bir seri olan Harry Potter’ın bir süredir konuşulan oyunu Hogwarts Mystery, Android ve iOS platformu için yayınlandı. Pokemon’dan PUBG’ye kadar her şeyin mobil oyununu gördüğümüz bir dönemde Harry Potter gibi popüler bir serinin de oyunu çıkmasını bekliyorduk. Jam City tarafından geliştirilen Harry Potter: Hogwarts Mystery, Android ve iOS platformlarında tamamen ücretsiz seçeneğiyle yayınlandı.

Pokemon GO’nun aksine tüm dünyayla aynı zamanda ülkemizde de yayınlanan oyun, Harry Potter Hogwarts’a gelmeden yıllar öncesinin hikayesini anlatıyor. 1980’lerde Voldemort’un ortadan kaybolmasından sonra gerçekleşen bir olayın anlatıldığı Hogwarts Mystery oyununda; Dumbledore, McGonagall, Flitwick gibi orijinal seride gördüğümüz karakterlere de yer veriliyor. Filmlerde bu karakterleri canlandıran kişilerin seslendirmen olarak yer aldığı oyun, hikayesi ile oyuncuları güzel bir serüvene çıkaracak.

Harry Potter: Hogwarts Mystery oyununun başında kendi büyücünüzü yaratmanız ve bu büyücüyle Hogwarts’a katılmanız isteniyor. Hatta, 4 binadan birine katılma kararı da size ait. Derslere girip büyü yapmaya, iksir oluşturmaya ve genelde bir Hogwarts öğrencisinden yapılması istenen her şeyi yerine getirmeye çalışacağınız oyun, mobilde pek alışık olmadığınız hikaye tarzıyla Harry Potter hayranlarını güzel bir hikayenin içine sokacak.

Yeni Oyunlar Geliyor

Warner Bros, Hogwarts Mystery dışında hem mobil hem de konsol üzerinde yeni Harry Potter oyunları üzerinde çalışıyor. Bu oyunlardan biri Pokemon GO’da olduğu gibi keşfetmek üzerine kuruluyken, konsollara çıkması beklenen oyun hakkında hala hiçbir bilgi yok. Harry Potter: Hogwarts Mystery oyununu, aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.