Harry Potter: Hogwarts Mystery Mobil Oyununa Ait İlk İzlenim

Jam City'nin uzun zamandır beklenen Harry Potter'ı: Hogwarts Mystery mobil oyunu, 25 Nisan'da dünya çapında piyasaya sürülecek.

Jam City tarafından piyasaya sunulacak oyun Harry Potter: Hogwarts Mystery, filmin hayranları tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Oyun, tıpkı kitaplarında da olduğu gibi zamanına göre bölümlere ayrılıyor. iOS ve Android'de çıkacak mobil oyunun bazı özelliklerini, oyun daha çıkmadan evvel siz değerli okurlarımıza aktarıyoruz.

Oyunda ilk yapmanız gereken cadı ya da büyücü karakteri seçmek, sonrasındaysa kendinize bir değnek bulup Hogwarts'ın sihirli dünyasına katılabilirsiniz.

Oyunda yapacağınız diyalogların hepsi, karakterinizi belirlemenizi sağlıyor. Oyun, Hogwarts'ta gezinirken filmden hatırlayacağınız bir çok tanıdık yüze sahip. Sınıfta etkileşime girerek, not alarak, dinleyerek, okuyarak ve diğer öğrencilere yardımcı olarak (ya da alay ederek) 'enerji puanları' toplayabilirsiniz. Bu enerji puanlarını bir sorun yaşadığınızda ve bazen Devil's Snare ile savaşmak zorunda kaldığınızda kullanacaksınız.

Oyundaki büyük yaşam seçimleri, karakterinizi şekillendirecek. Bu seçimler kişiliğinizi belirledikçe bazı karakterler ile ilişkinizi geliştiriyorken bazılarıyla sizi düşman yapacak. Ayrıca cesaret, empati, bilginlik gibi özellikler kazanmanızı sağlayacak.

Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu 25 Nisan'dan itibaren iOS ve Android cihazlarından erişime uygun hale gelecek. Siz de Harry Potter hayranıysanız bu oyunu kesinlikle kaçırmamalısınız.