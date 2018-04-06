Harry Potter’ın Mobil Oyununun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu 25 Nisan’da çıkacak. Oyuna şu an ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Los Angeles merkezli oyun şirketi Jam Sity, Warner Bros. ile birlikte Harry Potter’ın mobil oyununu bu ay yayınlayacaklarını duyurdu. Harry Potter: Hogwarts Mystery isimli oyun, Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak 25 Nisan’da yayınlanacak. RPG mekaniklerine sahip oyunda kendi karakterinizi yaratarak Hogwarts’ta bir öğrenci olacaksınız.

Harry Potter’ın Hogwarts mektubunu almasından yıllar önce sihirbazlık dünyasında bir Hogwarts öğrencisi olacağınız oyunda, ünlü sihirbazlık okulunda yepyeni maceralara atılacaksınız. Hogwarts kalesinde hiç görülmemiş odaları keşfedebilir, efsane gizemleri araştırabilir, profesör Dumbledore, Snape ve çok daha fazla bilinen karakterden büyü ve çeşitli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Oyunda rakiplerinizle düello yapacağınız gibi, yeni arkadaşlar edinecek ve bir ekip kurabileceksiniz. Harry Potter film serisinde yer alan bazı aktörlerin seslendirmen olarak destek vereceği oyunda, Dumbledore dahil 6 karakterin filmdeki orijinal sesleri yer alacak. Bu karakterler şunlar:

Dame Maggie Smith (Profesör McGonagall)

Michael Gambon (Profesör Dumbledore)

Warwick Davis (Profesör Flitwick)

Sally Mortemore (Madam Irma Pince)

Gemma Jones (Bayan Pomfrey)

Zoe Wanamaker (Madam Hooch)

Merakla beklenen oyun, Android kullanıcıları için ön kayıt sürecine girdi. Ayrıca buraya tıklayarak beta sürecine de kaydolabilirsiniz. 20 Nisan’da çıkış yapacak oyun, dünya üzerindeki pek çok Harry Potter hayranı tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.