Harry Potter'ın Mobil Platforma Geliş Tarihi Açıklandı

Harry Potter severlere müjde! Bugün gelen haberlere göre Harry Potter Hogwarts Mystersy’in 25 Nisan’da Android ve iOS için çıkıyor. Oyuna ücretsiz olarak erişebileceğiz.

Bir neslin filmin kendisiyle beraber büyüdüğü (hatta kendimi de dahil edersem 'yaşlanmaya başladığı') birçok filmi, kitabı ve hatta konsol ve bilgisayar oyunu bulunan, her daim yoğun ilgi gören Harry Potter serisine hepimiz oldukça aşinayız. Fakat bu başarılı serinin eksik olduğu tek bir konu vardı: Mobil oyunlar. Lego temalı Harry Potter sersini saymazsak mobil platform gerçekten Potter evreninin en zayıf noktasını oluşturmaktaydı. Neyse ki güzel haber biz muggle'lara biraz geç de olsa sonunda ulaştı. Baykuşlardan alınan habere göre artık elimizde net bir tarih var: 25 Nisan!

Daha önce de haberini yaptığımız ancak çıkış tarihini tam olarak kestiremediğimiz Harry Potter: Hogwarts Mystersy (Hogwarts Gizemi) 25 Nisan’da mobil platformlarda hazır olarak bizleri bekliyor olacak. Ücretsiz olacak bu serbest dünya oyununda, Hogwarts’a katılmak için kendi şahsi karakterlerimizi yaratıp, Hogwarts’ın meşhur evlerinden birine kabul ediliyoruz (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin).

Ayrıca aynı ekibin Pokemon GO prensibiyle çalışacak gerçek dünyadaki GPS’ten faydalanacak ‘Harry Potter Wizards Unite’ üstünde de çalıştığını ve büyük bir ihtimalle yılın 2. yarısı bu oyunun da bizlerle olacağının müjdesini şimdiden verelim. Expecto Patronum!