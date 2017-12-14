Harry Potter Kitaplarını Okuyan Yapay Zeka, Devamını Yazdı!

Efsanevi fantastik roman serisi Harry Potter, bir yapay zeka tarafından okundu, sonra bu yazılım öğrendiklerini kullanarak seriye devam niteliğinde bir hikaye yazdı. Hikaye, Harry’nin yakın dostu olan Harmonie ve ailesiyle ilgiliydi.

Yapay zekaların daha önce film senaryosu ve şiir yazdıklarını, satranç ve Go oyunlarını sıfırdan öğrenip usta oyuncuları yendiklerini gördük. Hatta insanlar olarak sanki bu durum çok sıradan bir şeymiş gibi alıştık. Peki hiç akıllı telefonunuzdaki klavyenin kelime tahmin etme özelliğini kullanıp, birbirinin peşinden gelen kelimelerle anlamlı cümleler kurmaya çalıştınız mı? İşte bu minik yapay zekayla benzer bir mantığa sahip olan bir başka yapay zeka, Harry Potter kitaplarını okudu. Makine öğrenimi sayesinde bu tüm hikayeyi öğrenen yazılım, algoritmik raslantısallık denilen garip bir karışımla yeni metinler oluşturmaya başladı.

Temel anlamda bütün kitaplar seriyle dünya çapında üne kavuşan yazar J. K. Rowling’in olduğu için, yazılımın onun kelimelerini kullanarak ortaya koyduğu devam hikayesi de kendisine ait.

“Harry Potter ve Büyük Bir Kül Yığını Gibi Görünenlerin Portresi”

Evet, hikayenin adı bu ve beklenildiği üzere içeriği de biraz absürt durumda. Seriyi yakından takip edenler Ölüm Yiyenler’i de yakından tanıyacaklardır. Yapay zekanın ürettiği hikayede bir Ölüm Yiyen, üzerinde “Hermione Nasıl Dans Edildiğini Unuttu” yazılı bir tişört giyiyor, Harry ise Hogwarts’ın tatil olduğu “yaz ayları boyunca sarmal bir merdivenden düşüyor”, Ron sürekli dans ediyor ve bunu yaparken Harmonie’nin ailesini yemeyi deniyor.

Hikayenin hiçbir kısmı anlayacağınız üzere mantıklı değil. Ancak yapay zekanın kelimelerle haşır neşir olup, yaratıcı içerikler üretebilmesi dikkat çekici.

Harry Potter ve Büyük Bir Kül Yığını Gibi Görünenlerin Portresi hikayesi, ayrı olarak yayınlanmayacak. Fakat bu hikayenin ikinci yazarı olan yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz sizi şuraya alalım.