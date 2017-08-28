Harvard'a Göre Bu Kız Yeni Einstein Olabilir

Henüz 12 yaşında kendi uçağını yaparak uçuran Pasterski, bir çok firmanın da göz bebeği. Harvard Üniversitesi ise onun yeni Einstein olduğuna inanıyor.

İnsanların bugünlerde çok daha düşük konsantrasyon sürelerine ve bilgiyi değerlendirme becerilerine sahip olduklarını söylersek, haksızlık etmiş olmayız sanırım.

Fakat bu durum, herkesin de bu kapsamda olduğunu göstermiyor tabii. Kesinlikle bu durumda olmadığını söyleyebileceğimiz 23 yaşındaki Sabrina Gonzalez Pasterski dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard tarafından ‘yeni Einstein’ olarak tanıtılıyor.

Sadece bu da değil; Stephen Hawking bazı tanınmış bilim insanlarıyla ortaklaşa yazdığı bilimsel bir makalede Paterski’den de bahsederek, araştırmalarının takipçisi olduğunu gösteriyor.

Paterski henüz 14 yaşındayken kendi tek motorlu uçağını tasarlayarak, inşa etmiş. Sadece bununla sınırlı kalmayan Paterski, aynı zamanda bu uçakla tek başına Michigan Gölü boyunca uçarak, kendi yaptığı uçakla uçan en genç insan ünvanını kazanmış.

Pasterski’nin akıllı telefonu olmadığı gibi, sosyal medya tipi alanlarda da yer almıyor. Belki de gösterdiği bu üstün başarılara karşın bizim yaya kalıyor oluşumuz arasında bu bağlamda bir ilişki olabilir.

Neyse, Massachusetts Institute of Technology’den Profesör Allen Haggerty ve Earl Murman, Pasterski’nin yaptığı çalışmayı seyrettikten sonra üniversitede öğretim görevlisi olmasına karar verilmiş.

2010 yılında Illinois Matematik ve Bilim Akademisi’ni bitiren Pasterski, MIT’ye başvuruda bulunduğunda, ilk olarak beklemesi istenmiş.

Yapılan sınavdan mümkün olan en yüksek not olan 5.0 alan Pasterski, Harvard PhD adayı olarak kayıt yaptırmış. Artık uçak yapmak istemediğini düşünen Pasterski, dikkatini fiziğe, özellikle de kara deliklere ve çekimin uzay ve zamanı etkileme biçimine vermiş. Esas itibariyle ‘Kuantum çekimi’ üzerinde çalışma azmi gösteren Pasterski, bunun yanında çekimin kuantum fiziği bağlamı ile olan ilişkisini anlamaya yoğunlaşmış.

Stephen Hawking’in akademik başarıları üzerinde kısmi bir etkisinin olmuş olması sürpriz değil. Ayın zamanda Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’tan da etkilenen Pasterski’ye Bezos iş teklifinde de bulunmuş.

Uzay havacılığı geliştirme ve üretim sektörünün de Pasterski ile ilgili planları var. Bu kızın sadece 23 yaşında olduğuna inanmak zor, değil mi? Zamanımızı da, hayatımızı da boşa harcıyoruz galiba…