Canan Dağdeviren’den Ufuk Açan Atatürk Konuşması! (Video)

Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyesi Dr. Canan Dağdeviren, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya kadınlarına seslendi: En büyük motivasyon kaynağım Atartürk’tür!

Bilim camiasında son yıllarda adını sıkça duyuran önemli bir isim var. Türk fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren, Birleşmiş Milletler’in 11 Şubat’ta düzenlediği Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde söz aldı.

MIT Technology Review tarafından her yıl yenilenen 35 yaltı mucitler listesinde bulunan Canan Dağdeviren, konuşmasında en büyük motivasyon kaynağının ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Kendisi, bilimi gençlere sevdirmek için her fırsat Türkiye’ye gelip çeşitli paneller düzenliyor ve gençlerle sürekli etkileşimde bulunmak için sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

İşte Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya kadınlarına ve gençlere yaptığı o muhteşem konuşması:

Dağdeviren ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamlayıp, ABD’deki Illinois Üniversitesi’ne burslu olarak doktora eğitimini tamamlamaya gitti. Çalışmaları arasında esnek ve giyilebilir elektronik aletler, pilsiz yapay kalp ve cilt kanserini teşhis edebilen bir cihaz bulunuyor. 32 yaşındaki Canan Dağdeviren, aynı zamanda çalışmalarından dolayı mucit olarak da tanınıyor.

"Her şeye rağmen vazgeçmeyin. Alan fark etmeksizin, bilim yapmak devrimdir."

Canan Dağdevirien, "Atatürk gibi düşünmek" deyiminin bir uygulayıcısı olarak ülkemzideki gençleri cesaretlendiriyor. Kendisine bu haklı gururu yaşattığı için teşekkür ediyoruz.