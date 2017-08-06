Harvard'ın Küçük Robot Kolu, Endoskopik Cerrahi'ye Geliyor!

Harvard'ın bilim insanları tarafından oluşturulan robot kolu, endoskopik ameliyatları daha güvenli ve kolay bir hale getirecek.

Minimal cerrahi işlemler, gelişen teknoloji sayesinde çok daha yaygın bir hal alıyor ve popülaritesi de, sağladığı güvenli ve rahat ortam nedeniyle her gün artıyor. Harvard'lı bilim insanları da endoskopik ameliyatlarda, doktorların imdadına koşacak yeni bir robot kolu geliştirdiler.

Bilim insanlarının geliştirdiği robot kolu sayesinde endoskop, dar geçişler boyunca hareket ederken sorunsuz bir şekilde işlemini tamamlayabilecek. Bugün doktorlar tarafından kullanılan, tamamen katı olan tipik cerrahi araçların aksine, ekibin yarattığı robot kolunun, yumuşak malzemelerle çevrili sağlam bir iskeleti bulunuyor.

Yapışkan yerine kimyasal bağ ile birbirine bağlanan yumuşak bileşenlerin bir kombinasyonunu kullanarak, oldukça esnek bir robot kolu yaptılar. Bu yumuşak parçalarda da, dokuları nazikçe tutabilen bir emme aleti bulunuyor. Cihaz ayrıca, su ile çalışan bir aktüatöre sahip, bu da endoskopun vücuda girdikten sonra alacağı pozisyonu etkiliyor.

Harvarda araştırma ekibi, kullanılan malzemelerin erişiminin zor olmadığından, seri üretimin oldukça kolay olabileceğini belirtiyor. Dahası, akciğerlerdeki veya beyindeki inanılmaz derecede kompleks prosedürler için endoskopun küçük alanlardan geçmesini gerektiren tasarım daha da küçültülebilir ve bir milimetreye kadar indirilebilir.

Şu anda insanlar üzerinde herhangi bir testin gerçekleştirilmediğini vurgulayan ekip, hala devam eden birçok test olduğunu dile getiriyor. Ancak robot koluyla yapılan deneyler büyük umutlar vaat ediyor.