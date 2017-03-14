En Büyük İklim Olayının Sırrı Çözüldü!

Harvard Üniversitesi'nde yoğun çalışmalar yürüten bilim insanları, jeoloji tarihinin en büyük fenomenlerinden birinin cevabını bulmuş gibi gözüküyor.

Dünyanın tarihindeki en etkileyici iklim olayı olarak adlandırılan ve 'Kartopu Dünyası' olarak isimlendirilen şey nedir? Jeologlar ve iklim bilimcileri yıllardır bunun cevabını arıyor ve sonunda bulmuş gibiler.

Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları, fenomeni dünya kutuplarından birinin bir süreliğine dengesini kaybetmesine ve atmosfere yayılan yoğun volkanik çözeltilere bağlıyorlar. Araştırma, Geophysical Research Letters'da da yayınlandı.

Araştırmacılar, “Kartopu Dünyası” olayı olarak bilinen şeyin yaklaşık 717 milyon yıl önce gerçekleştiğini tespit ettiler. Ne tesadüftür ki, tam da o zamanlarda büyük bir volkanik olay gerçekleşti ve Alaska ile Grönlanda arasındaki alanlara ciddi zararlar verdi.

Harvard profesörleri Francis Macdonald ve Robin Wordsworth, “bu kesinlikle bir tesadüf olamaz” hipotezini ortaya attılar. Doğa Bilimleri Doçenti, "Volkanik faaliyetin çevre üzerinde çok büyük etkisi olabileceğini biliyoruz, bu nedenle asıl soru şu: Bu iki olay arasındaki ilişki ne?" sorusunu sordu.

Macdonald'ın ekibi, önceleri magnezyum ve kalsiyuma bölünen kayaçların atmosferde CO2 ile etkileşime girdiğini ve soğumaya neden olduğunu düşünüyordu. Ancak böyle bir durum gerçekleşseydi, soğuma milyonlarca yıl sürerdi.

Macdonald, Dünya dışı gezegenlerin iklimlerini modelleyen Wordsworth'e yöneldi ve şu soruyu sordu: “Volkanlardan çıkan aerosoller Dünya'yı hızla soğutabilir mi?”

Cevap basitti: Doğru koşullar altında kesinlikle evet.

Wordsworth, Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çevre Bilimleri ve Mühendisliği'nde doçent konumunda bulunuyor. Wordsworth "Büyük volkanik olayların gerçekleşmesi nadir değil. Bu tür patlamalar tarih boyunca defalarca kez tekrarlanmıştır. Genellikle soğuma olaylarıyla ilişkili değillerdir. Bu olayda ise farklı unsurların mevcut olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Büyük magma bölgesi olarak da bilinen bölgede yapılan jeolojik ve kimyasal çalışmalar, patlamada kükürt dioksitin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı. Atmosfere atılan zengin-kükürt çökeltiler büyük bir sorundu. Kükürt dioksit atmosferin üst katmanlarına girdiğinde güneş radyasyonunu engelledi, böylece ısı muazzam düzeyde düştü. Örnek vermemiz gerekirse 1991'de Filipinler'de patlamış Pinatubo Dağı'nın havaya yaklaşık 10 milyon metrik ton sülfür savurması, küresel sıcaklıkları bir sene boyunca 1 Fahrenhayt civarında düşürmüştü.