Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Kitap Önerileri

Kitap okumak bir insanı en çok geliştiren eylemlerden şüphesiz. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yeri oldukça sağlam olan Harvard Üniversitesi'nden bazı profesörler de, öğrenciler için birbirinden değerli kitap önerilerinde bulunmuş.

Dünyanın neresinde olursa olsun, başarılı her öğrenci bir gün Harvard'da eğitim almayı hayal etmiştir. Dünyadaki en değerli eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi'nin profesörleri, öğrencilerinin kitaplarla içli dışlı olmasına hayli önem veriyor. İşte o profesörlerden her öğrenciye yönelik bazı kitap önerileri:

"The Internationalists"

Yazarlar: Oona Hathaway & Scott Shapiro

Öneren: Steven Pinker (Psikoloji Profesörü - Kendisinin yazdığı 10 kitap bulunuyor)

Ne Dedi: "İnsanı içine çeken ve oldukça sağlam temeller üzerine oturtulan bu kitapta yazarlar, ülkeler arası savaşların azalması üzerine mantıklı bir fikri savunuyor."

"Anna Karenina"

Yazar: Leo Tolstoy

Öneren: Claudia Goldin (Ekonomi tarihçisi)

Ne Dedi: "Tolstoy'un romanı günümüzde bile her zamanki kadar anlamlı. Açıkça gelmiş geçmiş en iyi roman bu, bu yüzden daha önce okuduysanız bile bir daha okunmayı hak ediyor."

"Just Mercy"

Yazar: Bryan Stevenson

Öneren: Stephen Greenblatt (İngiliz Dili Profesörü - Pulitzer Ödülü sahibi)

"The Theory of Moral Sentiments"

Yazar: Adam Smith

Öneren: Eric Maskin (Ekonomist - Nobel ödülü sahibi)

Ne Dedi: "Her ekonomi öğrencisi Adam Smith'in 'Ulusların Zenginliği' kitabını bilir. Ancak bu kitap, diğerine göre daha zengin bir anlatıma sahip."

"Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence"

Yazar: Joseph Aoun

Öneren: EJ Corey (Organik kimyacı - Nobel ödülü sahibi)