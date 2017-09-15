Geçtiğimiz haftalarda ABD’yi vuran iki kasırgadan ilki olan Harvey'in ardından Teksas sahiline vuran garip bir yaratık, sosyal medyada korku yarattı.

Bir sivil toplum örgütünde iletişim uzmanı olarak çalışan Preeti Desai, Harvey Kasırgası’nın ardından sessizliğe bürünen Teksas sahilinde ilginç bir canlı gördü. Başta gördüğü şeyi cansız bir objeye benzeten Desai, nesneye yaklaşınca fikrini değiştirdi.

Desai, "Ağzını gördüğümde dondum kaldım, derin sulardan gelen bir şey gibi gözüküyordu” açıklamasında bulundu:

Görüntüleri hemen Twitter üzerinden paylaştı ve sosyal medya gene şaşırtmadı. İlginç yaratığın ne olduğuna dair onlarca saçma fikir ortaya atıldı ve paylaşım bir anda viral oldu. Fakat internet sayesinde olaya bir yetkili el atıp durumu açılığa kavuşturdu.

"Tamam biyoloji Twitter'ı, bu da ne böyle? Texas'da bir kumsalda buldum."

Deniz canlıları biyoloğu Dr. Kenneth Tighe, canlının halk arasında “tusky” adıyla tanınan ve literatürde “fangtooth” ya da “aplatophis chauliodus” olarak yer alan bir çeşit yılan yığını olduğunu düşünüyor. Belki de Latin adıyla biliyorsun, Aplatophis chauliodus?

Fangtooth balıkları Atlantik Okyanusu’nun ABD ve Küba sahillerinde rastlanan bir tür. 30 ila 90 metre derinliğe kadar inen ürkütücü canlı deniz tabanında yaşar ve nadir de olsa sığ sulara çıkar. Ancak sahil kadar sığ sular canlının ekstrem durumlar harcinde uğramadığı bölgelerdir. Dolayısı ile bu ilginç olayın faturası yakın zamanda gerçekleşen ve canlının yaşadığı bölgeyi de altüst eden Harvey Kasırgası’na kesildi.

Dr. Tighe, "Bölgede benzer görünümlere sahip ve derinlerde yaşayan 3 farklı tür daha var. Birbirlerinden çok ufak farklarla ayrılıyorlar” açıklamasında bulundu. Diğer yandan Florida’yı vuran Irma Kasırgası sonrasında sahillere başka ilginç deniz canlılarının da vurduğu belirtiliyor.