Hasbro'dan Şimdi de Dev Transformer Biçiminde Power Bank

Oyuncak yapımı ile tanınan firma, yeni ürünü ile oyuncak tasarımını kullanışlı bir cihaz fonksiyonu ile bir araya getirmiş.

Hasbro’nun ilk HasCon cihazı yolda. Oyuncak yapımı ile haşır neşir olan bir firmanın alışılmışın dışına çıkması, pek rastlanır bir şey değil. Star Wars’tan, My Little Pony ve Magic: The Gathering’e tüm oyuncaklar, oldukça yüksek sayılarda satışlar yaptılar. Fakat hepsinden de iyi performans göstereceğini düşündüğümüz bir tanesi var ki o da kısmen robot, kısmen güç kaynağı olarak işlev görecek.

Hasbro’nun ilk etkinliği Rhode Island’da, Providence’ta yapılacak. Firma, yedekte sakladığı en etkileyici ürünlerini de bu etkinlikte sergileyecek.

Bu yıl yapılacak standart perakende sürümlerinin öncesinde ortaya çıkan ürünlerden biri, Star Wars ve Transformers. Clone Wars’tan Kaptan Rex’in 6 inchlik muhteşem bir Siyah Seri versiyonu ile başlayan bu figürün maliyeti 20$ olacak.

Rex ile birlikte erken sürümü yapılacak olan diğer figür ise Titans Return Arcee. 30$’a satılacak olan ürün, retro jenerasyon 1 tasarımlarından esinlenerek hazırlanmış. Bu deluxe sınıfı figür, diğer ‘Titans Returns’ figürleri için alternatif başlara dönüşebilen, Ultra Magnus mini figürü olan ‘Titan Master’ figürünü de içeriyor. Arcee ve Rex’in her ikisi de bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Yazımızın asıl konusu olan ürün ise ‘Optimus Prime’ adlı güç ünitesi. 50$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ürün, otobotların logosu ile süslenmiş. 6500mAh’lik batarya, mikro USB kablo ile kullanılabilecek telefon ya da herhangi bir elektronik cihazı şarj etmek için yeterli güce sahip. Hem hangi batarya bunun gibi ‘Optimus Goddamn Prime’ karakterine dönüşebiliyor ki?

Olur da bataryada yüklü şarjı, telefonunuzu şarj etmek yerine daha eğlenceli şeylerde kullanmak isterseniz, kabloyu Optimus’a takarak elindeki kılıcın ışığını yakarak oldukça eğlenceli bir görüntü elde edebilirsiniz.

Umarız bu cihaz, geçen yılki iş görmeyen tablete dönüşen ‘Soundwave’den daha iyi performans gösterir.

Bu arada Hascon, 8 Eylül’de Rhode Island’da etkinliğini başlatıyor.