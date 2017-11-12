Hasbro Mattel'i Satın Almak İçin Teklif Verdi!

Oyuncak devi ve son dönemlerde teknolojiye oldukça büyük yatırımlar yapan Hasbro, rakibi Mattel'i satın almak için hazırlanıyor.

Hasbro'nun, oyuncak devi ve rakibi olan ancak son dönemlerinde satışlarında oldukça düşme gözlenen Mattel'i satın almak için teklif verdiği öğrenildi. Son dönemlerde Disney gibi büyük firmaların lisanslarıyla satışlarını oldukça arttıran Hasbro son dönemlerde, mobil oyun ve bir takım teknoloji bazlı oyuncaklara yaptığı yatırımlarla, Mattel'in klasik oyuncak satış taktiğini alt üst etmeye başlamıştı.

Aslında çok bilindik bir hikayeye şahitlik ediyoruz. Çağa yetişemeyen şirketi burada rakibinin yutması söz konusu. Özellikle de yeni nesil çocukların tablet ve telefon gibi akıllı teknolojilere ilgi göstermesiyle yavaştan bitmeye başlayan klasik oyuncak sektörü, zaten zor tutunuyor. Mattel'in ise elindeki popüler markalar bir elin parmaklarını geçmeyecek vaziyette.

Bu anlamda da Hasbro'nun Mattel'in fişini çekmeye çalışması gayet normal. Ancak yine de bizim bildiğimiz oyuncakların da sonunun gelişinin ilk habercisi sanırım. Bu anlamda da bizim için üzücü bir haber. Yani Mattel'i öyle çok sevdiğimiz için değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Teknoloji dünyası sizce de oyuncaklar gibi uzun süreli kültürleri biraz fazla yutmuyor mu?