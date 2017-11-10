Bugün takip etme özelliği bağlamında Instagram'da da daha işlevsel hale gelecek olan hashtag nereden çıktı nasıl önem kazandı? İşte bundan tam on yıl öncesine dayanan bir olay ve hashtag'ın ününe ün katmasının hikayesi.

Bundan tam 10 yıl önce ABD'nin Kaliforniya eyaleti San Diego kentinde meydana gelen büyük yangın otoyolların kapanmasına ve birçok insanın evinden çıkamamasına neden oldu. Yangında 300 bin kişi tahliye edilirken 10 kişi hayatını kaybetti. Alevler yaklaşık 100 bin hektarlık fundalık arazi ve ormanı kül etti. Yerel muhabirler ve sakinler bu büyük yangını tüm dünyaya duyurmak için Twitter'a girdiler ve #sandiegofire hashtag'ini kullanarak gelişmeleri anlık olarak aktardılar. İşte o ana kadar hashtag'den haberi olmayan birçok insan anında bu özelliğin önemini anladı.

Bu durum hashtag'in ilk kez yurttaş gazetecilik bağlamında kullanılmasıydı. Daha sonra hashtag, siyasetten spora, reklamdan toplumsal tepkiye kadar birçok alana girdi hatta duvar yazılarında dahi kullanıldı. hashtag kelimesinin ilk kullanımı ise Ağustos 2007 yılında Stowe Boyd isimli bir blogger tarafından oldu.

Tarihler 2009 yılını gösterdiğinde Twitter tarafından resmen benimsenen hashtag önünde # olan her şeyi ifade eder oldu. Twitter bu şekilde atılan her şeyi hiper bir bağlantı haline getirerek çoklu bir iletişim kanalı açmış oldu. Dev sosyal ağ şirketi daha sonra Trending Topics " ı tanıtarak bu hashtag'ler arasında en popüler olanları sıraladı.