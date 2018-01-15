Hasselblad Masters Ödülleri'nin kazananları belli oldu. İşte 11 farklı kategoride 31 binin üzerinde fotoğrafı geride bırakarak ödül kazanmaya hak kazanan 11 büyüleyici kare.

Hasselblad Masters Ödülleri, dünyanın en prestijli fotoğrafçılık organizasyonu ve ödüllerinden biridir. Hasselblad tarafından seçilen en iyi fotoğraflar, kesinlikle sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Uzun yıllardır devam eden Hasselblad Masters Ödülleri’ne bu yıl 11 farklı kategoride toplam 31 bin fotoğrafçı katıldı. Biz her ne kadar en iyi fotoğrafları listeliyor olsak da çok daha fazla sayıda büyüleyici fotoğraflar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kendi kategorisinde birinci olan yarışmacılar iki yıl boyunca Hasselblad markasının temsilcisi olacaklar. Bunun dışında orta seviye bir Hasselblad fotoğraf makinesini hediye olarak alacaklar ve Hasselblad tarafından düzenlenen fotoğrafçılık projelerine davet edilecekler.

İşte kendi kategorisinde birinci olmaya hak kazanan 11 eşsiz fotoğraf:

1- Kuş Bakışı - Jorge De La Torriente

2- Mimari - Kamilla Hanapova

3- Sanat - Maria Svarbova

4- Güzellik ve Moda - Michal Baran

5- Manzara - Benjamin Everett

6- Portre - Tina Signesdottir Hult

7- Nesne - Marcin Gizycki

8- Proje 21 - Nabil Rosman

9- Sokak - Ben Thomas

10- Düğün - Victor Hamke

11- Vahşi Yaşam - Karim Iliya