İlk Kez Çocuklara Özel ‘Reçeteli’ Oyun Geliyor!

DEHB hastalarının iyileştirilmesi için ağır ilaçlar yerine geçecek yeni bir formül geliştirildi. Yakında, dikkat eksikliğine karşı reçeteyle oyun yazılabilecek.

Doktorların genelde video oyunları için söylediği şeyleri bilirsiniz; küçük yaştaki çocukları kötü yönde etkiliyorlar falan filan. Yaşı küçük veya büyük fark etmez, oyuncular bir oyunu uzun süre boyunca ara vermeden oynadıklarında çok ciddi rahatsızlıklara maruz kalabiliyorlar.

Akili Interactive Labs’in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bu oyunlar yalnızca sorun olarak gösterilmiyor. 8-12 yaş arasında DEHB(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) hastalığı bulunan çocuklarda, oyun oynamanın hastalığa karşı çok büyük yarar sağladığı ortaya çıktı. DEHB tanısı konulan 348 çocuk arasında yapılan araştırmada, Akili’nin geliştirdiği aksiyon dozajı yüksek oyunu dört hafta boyunca oynayan küçük çocuklar, dikkat eksikliği ve ingibisyon kontrol metotlarında istatiksel olarak son derece başarılı iyileşmeler gösterdi.

Akili Interactive Labs, şimdi Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay alarak, bu tarz rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmek için reçeteyle oyun dönemini başlatmak istiyor. Bunu daha iyi açıklamam gerekirse, doktorun size sabah-öğle-akşam olarak verdiği hapı nasıl içiyorsanız, bu oyunu da aynı şekilde belirli sürelerde oynamanız istenecek.

Akili CEO’su Eddie Martucci, “Dikkati ve dürtüselliği kontrol eden önemli nörolojik yolları hedefliyoruz” dedi. Çalışmada güçlü bir objektif test yaratmaya çalıştıkları belirten Martucci, küçük yaştaki çocukların dikkat eksikliğinin bu tarz oyunlarla yapılan idmanlarla daha iyiye gidebileceğini savunuyor.

Oyunların olumlu etkisinin yanında hala bazı sorular devam ediyor. Örneğin, ebeveynler ve doktorların bu oyuna karşı tepkisi nasıl olacak bilinmiyor. Oyun eğer onay alabilirse hastalar, haftanın 5 günü 30’ar dakikalık seanslar olacak şekilde oyun oynayacaklar. Bu hastalıkta kullanılan ilaçların yan etkilerinin olduğu düşünülürse, böyle bir oyunla iyileşme sürecine girmek son derece umut vadediyor.