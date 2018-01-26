ProjectDR ile Doktorlar Hastaların İçini 'Kısmen' Görecek!

Bilim insanları, doktorların hastaların iç organlarını ve iskeletlerini görmelerini sağlayan yeni bir 'yansıtıcı' cihaz geliştirdi.

Doktorlar hastaların ciltleri üzerinden iç organlarını ve kemiklerini görebilseydi nasıl olurdu? Mesela hastanın iç organları ve iskeleti hiç kas ve deri yokmuş gibi 3 boyutlu olarak görünse ve hasta hareket ettikçe iskelete ve iç organlara farklı açılardan bakılabilse? Muhtemelen tüm doktorlar böyle bir teknolojiyi isterlerdi.

Alberta Üniversitesi’ndeki bilim insanları böyle bir teknolojiyi geliştirmeye çok yaklaşmış olabilirler. ProjectDR adı verilen sistem henüz deneme aşamasında olsa da tıbbın geleceğini tamamen değiştirebilir. Fakat bir yanlış anlaşılma olmasın; bu cihaz vücudumuzu tamamen şeffaf yapmayacak.

Sistem daha önce elde edilen üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (CT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sonuçlarını vücuda yansıtır. ProjectDR bir projektör, bir kızılötesi kamera ve görüntülerin vücuda doğru şekilde yansıtılması için vücuda yerleştirilen işaretleyicilerden oluşur.

ProjectDR, tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca vücudunuza bazı sonuçlar yansıtan bir sistem değil. Üç boyutlu olarak işleyen ProjectDR’da görüntüler hasta ile birlikte hareket eder, böylece adeta hastanın içi görünüyormuş hissi uyandırır. Fakat en azından şu an için sistemin %100 başarılı çalıştığını söyleyemeyiz.

Michael Fiest ile birlikte ProjectDR’ı geliştirmiş olan Ian Watts, geliştirdikleri teknolojinin öğretim, fizyoterapi, laparoskopik cerrahi ve hatta cerrahi planlama gibi pek çok farklı tıbbi alanda kullanılabileceğini söyledi. ProjectDR’ın henüz deneme aşamasında olan bir sistem için oldukça başarılı olduğu söylenebilir.