Güneşe Çıktığında Organlarını Bir Bir Kaybeden Kadın

Antalya’da, 8 yaşında yakalandığı deri hastalığının nadir görülen ve tedavisi olmayan bir cilt kanserine dönüşmesi sonucu deyim yerindeyse hayatı mahvolan 43 yaşındaki Sibel Oflas, kulağı ve yüzünün bir bölümünden sonra sağ elini de yitirdi.

Güneş ışınlarına maruz kaldıkça daha da hızlı bir şekilde yayılan hastalığının son dönemlerde bütün vücudunu sardığını belirten Oflas, "Organlarım sürekli kesiliyor ve bütün organlarımı yitirme tehlikesi ile karşı karşıyayım. Yarım insan dahi değilim. Buna bir çözüm bulunmalı, tıp bu kadar çaresiz olmamalı" dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan Sibel Oflas'ın vücudunun kimi yerlerinde 8 yaşındayken siğiller çıkmaya başladı. İlerleyen zaman içerisinde de çıkan siğilleri normal gören Oflas'ın, 30 yaşına geldiğinde ise başında yaralar oluşmaya başladı. Sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye gidemeyen Oflas, birkaç sene sonrasında yaraların vücuduna yayılmasıyla soluğu hastanede aldı. Burada muayene olan Oflas'a, testlerin ardından, ‘epidermodisplazya verrüsiformis’ ismi verilen deri hastalığına yakalandığı söylendi. Nadir görülen hastalık sonrası Oflas'ın yaraları ise güneş ışığının da etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının, 1,5 sene önce kulağının ve yanağının bir kısmı da operasyonla alındı.

Geçen zaman içerisinde kanser hücreleri Oflas’ın bedeninde hızla yayılmaya başladı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilkin 2 parmağını, sonrasında elinin tamamını sardı. Çektiği acılara dayanamayan Oflas, 5 gün önce gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek kısmından kesilerek ampute edildi. Şu anda vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan hücreler, gitgide yayılmaya devam ediyor. Talihsiz kadının tek isteği ise, başka organ ve uzuvlarını yitirmeden önce hastalığını bitirecek bir tedavinin bulunması.