Hastalıklardan Bile Daha Kötü Olan 5 İğrenç Tedavi Yöntemi!

"Tıp çok gelişti" cümlesini sürekli duyuyorsunuzdur. Kısmen doğru olmakla birlikte bu yargının çok da geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Yıllar içinde birçok hastalık için iğrenç tedavi yöntemleri uygulanıyordu. İşte bunlardan bazıları.

Eski Mısır’dan günümüze dek, tıp bilimi aralıklarla gelişmeye devam ediyor. Günümüzde ise oldukça ilerlemiş durumda. Artık kök hücreden organ yapıp insanlara nakledilebiliyor, belli ölçülerde kanser tedavi edilebiliyor, salgın hastalıklara çare bulunabiliyor ve benzeri onlarca tıp pratiği gerçekleştirilebiliyor. Ancak insanlık tarihinin her safhasında bu durum böyle değildi. Bu günlere gelmek için gerçekten çok zor yollar kat edildi, özellikle de 19 ve 20. yüzyıllarda.

1- İdrar Tedavisi

İdrarda antioksidan özelliğinin bulunduğu yıllardır iddia edilir. Bir kişinin kendi idrarını içmesi iğrenç görünebilir, ancak bu pratik birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Britanyalı doğal tedavi uzmanı John W. Armstrong tarafından popüler hale getirilen yöntemin faydalı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yok. Ancak günümüzde içerek veya vücuda masaj sırasında uygulanarak birçok hastalıktan kurtulunabileceğini ileri sürenler mevcut.

2- Küflü Ekmek Tedavisi

Küflü ekmek, genellikle Balkan ülkeleri ve Çin’de enfeksiyonları önlemek için kullanılıyor. Mısır’da ise yine birçok tedavi yönteminde kullanılmaktadır. Ancak bu geleneksel yöntemler, hastalığın nedeni olan kötü ruhu kovmak için tatbik edilmektedir. İşin bilimsel kısmı ise, küflü ekmeğin bir tür antibiyotik olması, hatta antibiyotik kullanımının en eski formu sayılmasıdır.

3- Kan Tedavisi

Tarih boyunca insanlar -nedenini bilmeseler de- kan vermenin baş ağrısından ateşe dek birçok hastalığı tedavi ettiğini düşündüler. Eski doktorlar, damardan kan alma veya sülüklerle kan emdirme pratiğini birçok hastalık için uyguluyorlardı. Bir kişinin dengeli bir hayat sürmesi için, belli miktarda kan vermesi gerekmekteydi.

4- Hidroterapi

Hidroterapi genellikle akıl hastanelerinde, akli bozukluklara sahip kişileri tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdi. Çok soğuk veya çok sıcak suyun içinde tutulmuş bir havlunun hastanın vücuduna uygulandığı bu tedavi türünde, beynin farklı bölgelerinin uyarıldığı düşünülüyordu. Aslında bu yöntem; kan dolaşımını arttıran ve bir nevi rahatlama sağlatan bir tedavi türüdür. Günümüzde de çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır; fakat akıl sağlığına doğrudan etkisi yoktur.

5- Civa Tedavisi

Zehirli bir metal olan civa, eski tıpta önemli bir maddeydi. Heleneler ve Persler hastalıkları tedavi edici bir merhem olarak, Çinliler ise uzun ömür ve kötürümlere deva olarak kullanmışlardır. Ayrıca frengi tedavisinde de popüler olarak kullanılmıştır. Özellikle frengi tedavisinde kullanılan kişiler ya böbrek ya da karaciğer yetmezliğinden hayatlarını kaybetmişlerdir.