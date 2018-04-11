Hastalıkları Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Geliştirilen yeni yapay zeka yazılımı kişilerin gözlerini tarayarak gözlerde semptom gösteren hastalıkları tespit ediyor.

Daha önceki haberlerimizde belirtmiş olduğumuz gibi yapay zekaların yeterince gelişmesinden sonra kullanım alanlarının sınırı bulunmuyor. Yeni geliştirilen yapay zeka kişilerin göz resimlerine bakarak uzman doktora ihtiyaç duymadan uyuşturucu ve hastalık taraması yapacak.

Hatta yeni yapay zeka tanılama aracı U.S. Food and Drug Administration (FDA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını alarak doktora gerek duymadan resmi formlar da verebilecek. Hemşire veya doktor tarafından yüklenen retina fotoğraflarını inceleyen yapay zeka, IDx-DR yazılım algoritmasına göre kişilerin kullandığı uyuşturucuların ve sahip olduğu hastalıkların dokümanını veriyor.

IDx-DR algoritmasını kullanan yapay zeka 900 den fazla resmin kullanıldığı klinik çalışmalarda hastalara %87’lik oranda doğru teşhis koymayı başardı. Şimdilik yeni yazılımın göz uzmanı olmayan hemşire ve doktorların klinik raporlar vermesini sağlamak için kullanmayı amaçlıyorlar.

Ancak hepinizin bildiği üzere trafikte alkol kontrolu yapılıyor, ancak uyuşturucu için hastanelere gidilmesi gerekmekte ve çok belirgin birşey olmadıkça bu testler yapılmıyor. Bu durumun önüne geçmek ve can kaybını en aza indirmek adına polislerimizin eline ufak cihazlar verilerek gerekli uyuşturucu taramasının yapılması sağlanabilir. Haberin başında da belirtmiş olduğumuz gibi yapay zeka uygulamalarının neredeyse sınırı yok.