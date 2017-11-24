Eski Çağlarda Denenmiş 7 Hayret Verici Tedavi Yöntemi!

Tıbbın ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu tartışmaya bile gerek yoktur. Fakat her bilim dalı gibi Tıp da günümüzdeki haline ulaşana kadar oldukça zorlu süreçlerden geçmiştir. Yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinde günümüzdeki imkanlar olmadığı için tıbbi denemeler hastalar üzerinde gerçekleştiriliyordu.
İşte hastalar üzerinde denenmiş fakat işe yaramadığı sonradan anlaşılmış 7 tedavi yöntemi:
1- Kan akıtma tedavisi
Kolun ya da bacağın kesilerek ‘kirli kanın’ akıtılmasına dayanan bu yöntem, 19. yüzyıla kadar sıklıkla başvurulan bir tedaviydi. Özellikle eski Hint ve Arap kaynaklarında bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı yazmaktadır.
2- Diş çürüğü tedavisi
1-2. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Sina, içinde keçi yağı, soğan ve banotu bulunan bir karışım tarifini kaynatıp içilmesinin diş çürüğü tedavisinde kullanılmasını uygun görmüştür.
Bu Hafta BitTorent'te En Çok İndirilen 10 Film
3- Kadınların oturarak doğum yapması
Her ne kadar Hint doktorlar, hatta Afrikalı kabile şifacıları doğum hadisesi konusunda oldukça bilgili olsalar da Orta Çağ’da kilisenin sözü geçerdi ve kilise, yanlış doğum tekniklerini önererek pek çok kadının doğum sırasında hayatını kaybetmesine neden oldu.
4- Kronik hastalıkların egzersiz ve suyla tedavi edilmesi
Tıbbın henüz özel karışımlardan ibaret olduğu dönemlerde diyabet hastalığı egzersizlerle ve bitkisel karışımlarla tedavi edilmeye çalışılırdı. Epilepsinin ise bir Tanrı cezası olduğu fikri hakimdi.
5- Antibiyotik olarak zehirli bitkilerin yenilmesi
Antibiyotikler henüz doktorların ilk tedavi yöntemi olmadan önce insanlar, hastalıklara karşı direnç sağlamak için yılan zehri ya da zehirli bitkileri kullanırlardı.
6- Baş ağrısını tedavisi
Eski çağlarda şifacılar baş ağrısının beynin kafatası içinde sıkışmasından kaynaklandığını düşünürlerdi. Düşünce böyle olunca tedavisi de kafatasını oymak oluyordu.
7- Tütün ile lavman tedavisi
Avrupalılar, Amerikan yerlilerinden öğrendikleri bir yöntem ile sindirim ve karın ağrılarını tedavi etmek için tütün kullanıyorlardı. Tütünün içinde nikotin olduğunun ortaya çıkmasıyla yöntem popüleritesini kaybetti.