Eski Çağlarda Denenmiş 7 Hayret Verici Tedavi Yöntemi!

Pek çok tıbbi yöntem deneme yanılma yöntemi ile gelişmiştir. Fakat eski çağlarda bazı tedavi yöntemleri var ki hastalar bu tedavilerin üzerlerinde denenmesi nasıl kabul etmiş, anlamak güç.

Tıbbın ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu tartışmaya bile gerek yoktur. Fakat her bilim dalı gibi Tıp da günümüzdeki haline ulaşana kadar oldukça zorlu süreçlerden geçmiştir. Yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinde günümüzdeki imkanlar olmadığı için tıbbi denemeler hastalar üzerinde gerçekleştiriliyordu.

İşte hastalar üzerinde denenmiş fakat işe yaramadığı sonradan anlaşılmış 7 tedavi yöntemi:

1- Kan akıtma tedavisi

Kolun ya da bacağın kesilerek ‘kirli kanın’ akıtılmasına dayanan bu yöntem, 19. yüzyıla kadar sıklıkla başvurulan bir tedaviydi. Özellikle eski Hint ve Arap kaynaklarında bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı yazmaktadır.

2- Diş çürüğü tedavisi

1-2. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Sina, içinde keçi yağı, soğan ve banotu bulunan bir karışım tarifini kaynatıp içilmesinin diş çürüğü tedavisinde kullanılmasını uygun görmüştür.

3- Kadınların oturarak doğum yapması

Her ne kadar Hint doktorlar, hatta Afrikalı kabile şifacıları doğum hadisesi konusunda oldukça bilgili olsalar da Orta Çağ’da kilisenin sözü geçerdi ve kilise, yanlış doğum tekniklerini önererek pek çok kadının doğum sırasında hayatını kaybetmesine neden oldu.

4- Kronik hastalıkların egzersiz ve suyla tedavi edilmesi

Tıbbın henüz özel karışımlardan ibaret olduğu dönemlerde diyabet hastalığı egzersizlerle ve bitkisel karışımlarla tedavi edilmeye çalışılırdı. Epilepsinin ise bir Tanrı cezası olduğu fikri hakimdi.

5- Antibiyotik olarak zehirli bitkilerin yenilmesi

Antibiyotikler henüz doktorların ilk tedavi yöntemi olmadan önce insanlar, hastalıklara karşı direnç sağlamak için yılan zehri ya da zehirli bitkileri kullanırlardı.

6- Baş ağrısını tedavisi

Eski çağlarda şifacılar baş ağrısının beynin kafatası içinde sıkışmasından kaynaklandığını düşünürlerdi. Düşünce böyle olunca tedavisi de kafatasını oymak oluyordu.

7- Tütün ile lavman tedavisi

Avrupalılar, Amerikan yerlilerinden öğrendikleri bir yöntem ile sindirim ve karın ağrılarını tedavi etmek için tütün kullanıyorlardı. Tütünün içinde nikotin olduğunun ortaya çıkmasıyla yöntem popüleritesini kaybetti.