Hastasının Ağzında Kurtçuk Bulan Dişçi Şok Oldu

Hindistan'da bir dişçi muayenhanesinde çekilen görüntü insanları şok etti. Ağzında kurtçukların yuva yaptığı görülen kadının ağzını görünce, muayene eden dişçi bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Hindistan'da gerçekleştiğine inanılan bir video bugün internet gündemine oturdu. Dişçi koltuğunda muayene amaçlı olarak oturan bir kadının ağzının içindeki kurtçuklar, muayaneyi yapan dişçi dahil herkesi şok etti. Hastalığın tanısıyla ilgili resmi bir bilgi gündeme gelmedi ancak bir ihtimal oldukça göze çarpıyora benziyor.

Orta yaşlardaki kadının hastalığının tam sebebi bilinmese de, şu an en geçerli ihtimalin "Miyazis" adı verilen bir hastalık olduğu yönünde. Genelde ağız bakımına dikkat edilmeyen ve gelir durumu düşük tropikal bölgelerde karşılaşılan bu hastalığın sebebi, aslında tropikal sineklerin larvalamasından kaynaklanıyor. Pis bir ağız ile insanların damaklarındaki etler yeni doğmuş larvalar için oldukça faydalı bir besin kaynağı haline geliyor.

Ülkemizde rastlanması çok düşük bir olasılıkta olsa dahi, bu video ağız sağlığımıza ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdiden uyaralım video oldukça korkunç gözüküyor. Biz bile midelerimize açıkçası zor hakim olduk diyebiliriz. O yüzden midesi dayanmayacak takipçilerimizin izlememesini tavsiye ediyoruz. Zaten o kadar şok edici ki, muayeneyi yapan dişçi bile kendini tutamayıp tepki veriyor, öyle düşünün.