Balıkesir’de yaşayan 46 yaşındaki İlyas Irmak, 4 yıl önce ATM cihazından aldığı hatalı kesilmiş 5 TL’yi kendisine 2500 TL teklif eden koleksiyonerlere bile vermediğini söylüyor.

46 yaşındaki İlyas Irmak’ın 4 yıl önce ATM’den çektiği paralar arasında bulunan 5 TL, ilginç kesim hatasıyla koleksiyonerlerin iştahını kabartmış. Çektiği paralar arasındaki ‘hatalı kesilmiş 5 TL’yi gördükten sonra önce üzüldüğünü söyleyen Irmak, aradan yıllar geçmesine rağmen parayı sakladığını ifade etti. Kapısının birçok kez koleksiyonerler tarafından çalındığını söyleyen Irmak, 2500 TL’ye varan teklifler yapmalarına rağmen parayı vermediğini söylüyor.

Irmak, paranın bu durumuyla ilgili yaşadığı olayları şu şekilde anlatıyor: "ATM’den çektiğim paralara bakmadan cebime koymuştum. Balıkesir’de yapmam gereken işleri tamamladıktan sonra evime dönerken , Paşaköy Mahallesi’nde su ve çocuğuma gofret almak için bakkala girdim. Farkında olmadan hatalı parayı vermişim. Bakkal, "Bu ne, adam gibi para ver" diyerek, 5 lirayı tezgahın üzerine fırlattı. Önce çok sinirlendim. ’Ne yani, biz adam gibi para vermiyor muyuz’ deyip tartıştım. Ancak, daha sonra paraya bakınca, tam köşesinden kıvrılmış olduğunu, kıvrılan yerden açınca paranın kenarında fazlalık olduğunu fark ettim. Bakkaldan özür diledim, başka para verdim. Bakkalın tavrı ve ters konuşması çok gücüme gitti, çok üzüldüm. Daha sonra başımdan geçenleri arkadaşlarıma anlatınca paranın hatalı basılmış olduğunu koleksiyonerlerin böyle paraları biriktirdiğini, değerli olabileceğini söylediler. Bu duruma da çok sevindim. Aradan dört yıl geçti. Koleksiyonerler 2 bin 500 lira teklif etti. Ancak vermedim. Hala hatalı parayı saklıyorum."

Bu hatalı parayla ilgili ne yapması gerektiğini öğrenmek amacıyla seri numarasıyla birlikte çektiği 5 TL’nin fotoğrafını Merkez Bankası’na gönderen Irmak, söz konusu paranın incelenmesi gerektiği belirtilerek aslını istediklerini, fakat kendisinin bunu kabul etmeyerek göndermediğini söylüyor.