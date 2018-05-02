Hatalı Şerit Değiştiren Sürücü, Araç Kamerasına Yansıdı

Sinyal vermeden ve aynalara bakmadan şerit değiştirmenin sonuçlarını gözler önüne seren bu görüntüler, bizlere kurallara uymanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Araç içi kamerasına yansıyan bu görüntülerde hatalı şerit değiştirmenin hangi sonuçlara yol açabileceğini görüyoruz. Kendi şeridinden ilerlemekte olan araç, yanlış bir şekilde şerit değiştiren bir aracın aniden önüne kırmasıyla duramayarak çarpıyor. Neyse ki can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda büyük bir hasar oluştuğu ortada. Kendi güvenliğiniz ve toplum güvenliği açısından araç kullanırken trafik kurallarına uymanız büyük önem arz ediyor. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan araç içi kameralar, kazaların gerçek yüzünü de ortaya çıkartıyor.

Ülkemizdeki istatistiklere göre 2017 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların %89,6'sının sürücü, %8,7'sinin yaya, %0,8'inin yol, %0,5'inin taşıt ve %0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü. 2017 yılı rakamlarına göre ise şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlali nedeniyle tam olarak 2.874 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti.

Ülkemizde geride kalan 10 yılın kaza istatistiklerine bakıldığında ise yıllık ortalama 1 milyon kaza olduğu ve bu kazaların ortalama 4 bin insanın hayatına mal olduğu tespit edilmiştir. Sevindirci olan ise ölümle sonuçlanan kazaların sayısında yaşanan düşüş. Araç ve sürücü sayısındaki artışa rağmen yolların bölünmesi ve daha güvenli dizayn edilmesi, araçların güvenlik sistemlerinin gelişmesi sonucu ölümlü kazalarda giderek azalma görülmektedir.