Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte tüm yurtta, dondurucu soğukların yerinin sıcak havalar almaya başladı. Bu da tahmin edersiniz ki beraberinde yaz yağmurlarını getirdi. Ancak Hatay’da sadece 2 metrelik alana yağan yağmur, görenleri şaşırttı.

Yağmur bulutlarının hareket etmesinden dolayı, kimi zaman uzun yolculuk yaptığınız sırada yağmurun bir anda başladığına veya bir anda bittiğine şahit olmuşuzdur. Bazen de sadece ufak bir bölgeden geçen yağmur bulutları, bu defa şaşırtıcı bir olayın yaşanmasına neden oldu.

Hatay’da akşam saatlerinde cadde üzerinde yağan yağmur, yalnızca 2 metrelik bir alana etki gösterdi. Bölge halkının şaşkın bakışları arasında anlaşılmaya çalışan olayı bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Oldukça ilginç görünen bu olay, tahmin edeceğiniz üzere her gün karşılaştığımız türden bir durum değildi. Yağmurun sadece 2 metrelik alana yağdığını gören kişiler ise bu sebeple gökyüzüne tekrar tekrar baktılar. Öyle ki yoldan geçen araçlar dahi bir an duraksadı ve o bölgeye temas etmeden geçmeye çalıştılar.