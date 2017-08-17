Hava Durumu ve İklim Kayıtları Neden 1880 Yılından Başlar?

Tarih boyunca pek çok gök bilimci yaşamasına rağmen iklim kayıtlarının neden 1880 yılını referans aldığını hiç merak ettiniz mi?

İklim değerleri kaydedilirken milat olarak 1880 yılı kabul edilir. Günümüzde de bir verinin maksimum ya da minimum değer olduğu belirtilirken son 137 yılın en … değeri olarak açıklanır. Peki neden iklim değerlerinde milat 1880’dir?

Aslına bakarsanız insanoğlu çok daha eski dönemlerden bu yana hava ve iklim olaylarını kaydetmeye başlamıştır. Bilimsel verilerimiz Galileo zamanına kadar dayanıyor, hatta modern termometre de 1700’lerin başında icat edilmişti.

Berkeley Earth’ün açıklamalarına göre elimizde 1880 öncesine ait pek çok iklim verisi var. Ancak bunların geçerli olmamasının sebebi, henüz modern veri kayıtlarında olduğu gibi sayısallaştırılmamış olmaları.

NASA iklim bilimcisi Gavin Schmidt’e göre eski hava inceleme ofislerinde ve dünyanın dört bir yanındaki gemi günlüklerinde hala incelenmemiş milyonlarca hava durumu kaydı var.

Araştırmacılar, eski hava durumu kayıtlarını sayısallaştırmak için çalışmalara başladılar. Özbekistan’da bulunan 18 milyon sayfalık hidrometeorolojik verilerin 1867 yılına kadar geri gideceği düşünülüyor. 1789 ve 1834 yılları arasında dünya genelinde seyahat eden İngiliz Doğu Hindistan şirketi de, inanılmaz miktarda hava durumu verilerine sahip.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nde iklim bilimci olan Philip Brohan, tüm bu verilerin incelenmesinden sonra iklim kayıtları miladının 1880’den geriye çekilebileceğini söylüyor.