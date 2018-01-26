Hava Kirliliğini Mücevhere Çeviren Vakum Temizleyicisi

Hava kirliliği, özellikle nüfusun arttığı metropol şehirler için oldukça büyük bir problem. Yeni geliştirilen bu cihaz ise hava kirliliğini yok etmekle yetinmiyor.

Dünya genelinde hava kirliliği artık alarm haline geçilmesini gerektiren bir hal almış vaziyette. Özellikle Çin gibi, artık nüfus yoğunluğunu kontrol etmekte zorluk yaşayan ülkeler, sürdürülebilir kent projeleri geliştirerek bu probleme çözüm arıyorlar. Hollandalı bilim insanı Daan Roosegaarde ise kirliliği mücevherata dönüştüren, enteresan bir cihaz geliştirmeyi başarmış.

2015 yılında Rotterdam'da sergilenen bu cihaz, ilk olarak dünya genelinde hava kirliliği ile en çok boğuşan ülke olan Çin'in ilgisini çekmiş ve 2016 yılında 4 farklı şehre konumlandırılmış. Oldukça olumlu geri dönüşler alan bu cihazın yeni durağı ise önümüzdeki ay konuşlandırılacağı Polanya'daki Kraków Parkı olacak. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kuleyi andıran bu temizleyici, Roosegaard'ın söylediğine göre saatte tam 30.000 metreküpe yakın havayı temizleyebiliyor. Cihazın kullandığı elektrik ise sadece bir su kazanı kadar.

Cihazın en güzel özelliği ise yukarda gördüğünüz fotoğrafta saklı. Cihaz, her temizlediği 1000 metre küp için yukardakine benzer küçük bir taş oluşturuyor. Henüz bu taşlar bir amaca hizmet etmese de, gelecek dönemlerde hem şık duran hem de ucuza mal edilmiş hoş mücevheratlar elde edilmesi için kullanılabilir. Roosegaarde'ın yeni hedefi ise bu cihazın Los Angeles, Mexico City ve Paris gibi bir çok farklı ilde daha kullanılması. Umuyoruz bu faydalı buluş önümüzdeki dönemde bizim ülkemizde de kullanılır ve metropolün kirlenen havası yerine, daha oksijeni bol bir havayı beraber soluruz.