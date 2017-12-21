Havaalanlarındaki Yüz Tarayıcıları Yasa Dışı Olabilir Mi?

Amerika’da yayınlanan raporda Homeland Security’nin havaalanlarında kullandığı yüz tarayıcıları ile ilgili sıkıntılara yer verildi.

Georgetown Yasası'nın Gizlilik ve Teknoloji Merkezi'nden çıkan rapor, Homeland Security’nin biyometrik çıkış pilot programının kapsamını ve yürütülmesini eleştiriyor. Şu anda Amerika çapında dokuz havalimanında çalışan program, uluslararası uçuşlardan ayrılan yolcuları tanımak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Homeland Security açıklamasında, genişletmeyi planladığı programın, bir başkasının kişisel belgelerini kullanarak sahte yolcuları yakalayabileceğini söyledi.

Ancak raporda Homeland Security'nin, Amerikalıların ve Kongre'nin onayını almadan yüzlerini tarayan bir program inşa etme yetkisine sahip olup olmadığını sorguluyor, ayrıca programın "titrek bir yasal zemin üzerinde durduğu" tanımına yer verildi. Ajans, programın uygun federal usulleri izleyemediğini de açıkladı. Ayrıca raporda, Homeland Security'nin programın etkililiğini doğru bir şekilde ölçüp ölçmediği sorusu da bulunmakta.

Raporda yer alan ajans, programın doğru belgelerle ayrılmaya çalışılan yolcuların yüzde 96'sınıda hata yapmadığını umuyor ancak programın yanlış belgelerle ayrılmaya çalışılan yolcuları ne kadar doğru bir şekilde yakalayabileceği henüz belli değil. Yazılımın en büyük sıkıntılarından birisi ise yüz tanıma sisteminin özellikle belirli ırk gruplarında daha sık hata yapması. Peki, sizce ülkemizde de bu tip güvenlik önlemlerinin alınması gerekli mi?