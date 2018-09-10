Havacılık ve Uzay Günleri, katılımcıları havacılık sektörünün önde gelenleri ile buluşturmayı, havacılık ve uzay bilimleri alanında yapılan çalışmaları yakından görmeyi ve göstermeyi, katılımcılarını profesyonel kariyere hazırlamayı amaçlayan bir havacılık etkinliği ve fuarıdır.
Konuşmacılar
- THKÜ - DOÇ. DR. Sn. NEVSAN ŞENGİL
- STM - Sn. ELİF DİRGİN
- TAI - Sn. İSMAİL YAVUZ
- NASA - Sn. UMUT YILDIZ
- ROKETSAN - Sn. MÜMTAZ AFŞIN ESİ
- TÜBİTAK UZAY - Sn. BURAK YAĞLIOĞLU
- TUBİTAK UZAY - Sn. DEMET ULUŞEN
- MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ - Sn. YUSUF KURT
- GUMUSH UZAY SAVUNMA HAVACILIK - Sn. MURAT SÜER
- İLK TÜRK KADIN F-16 PİLOTU - Sn. BERNA ŞEN
- F16 SOLOTÜRK & HÜRKUŞ TASARIMCISI - Sn. MURAT DORKİP
- SOSYAL MEDYA FENOMENİ - ALİCAN SICAK GELİŞME
9-10 Nisan tarihlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik hakkında detaylı bilgi için ankahut.com/hug web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe bilet almak için de buraya tıklayabilirsiniz.