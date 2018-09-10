Türk Hava Kurumu Üniversitesi Anka Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Havacılık ve Uzay Günleri 2018’ etkinliği 9-10 Nisan tarihlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Havacılık ve Uzay Günleri, katılımcıları havacılık sektörünün önde gelenleri ile buluşturmayı, havacılık ve uzay bilimleri alanında yapılan çalışmaları yakından görmeyi ve göstermeyi, katılımcılarını profesyonel kariyere hazırlamayı amaçlayan bir havacılık etkinliği ve fuarıdır.

Konuşmacılar

THKÜ - DOÇ. DR. Sn. NEVSAN ŞENGİL

STM - Sn. ELİF DİRGİN

TAI - Sn. İSMAİL YAVUZ

NASA - Sn. UMUT YILDIZ

ROKETSAN - Sn. MÜMTAZ AFŞIN ESİ

TÜBİTAK UZAY - Sn. BURAK YAĞLIOĞLU

TUBİTAK UZAY - Sn. DEMET ULUŞEN

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ - Sn. YUSUF KURT

GUMUSH UZAY SAVUNMA HAVACILIK - Sn. MURAT SÜER

İLK TÜRK KADIN F-16 PİLOTU - Sn. BERNA ŞEN

F16 SOLOTÜRK & HÜRKUŞ TASARIMCISI - Sn. MURAT DORKİP

SOSYAL MEDYA FENOMENİ - ALİCAN SICAK GELİŞME

9-10 Nisan tarihlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik hakkında detaylı bilgi için ankahut.com/hug web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe bilet almak için de buraya tıklayabilirsiniz.