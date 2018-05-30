Havada Çizim Yapmanızı Sağlayan Eğlenceli AR Uygulaması

Mart ayında Google Creative Lab tarafından uygulama marketlerine dağıtılan ilk çapraz platform işbirlikli artırılmış gerçeklik uygulaması, kullanıcılarına aşırı eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Her geçen gün uygulama marketlerine yeni bir içerik daha giriliyor. Bunlardan bazıları popüler olarak alıp başını giderken, bazıları da diğerlerinin arasında unutuluyor. Bugün ise sizlere adından çokça söz ettirecek, kullanması ve denemesi bir o kadar keyifli bir artırılmış gerçeklik uygulamasından bahsedeceğim.

Just a Line isimli uygulama, Android ve iOS cihazlarında kullanılabiliyor. Yukarıdaki videoda da gördüğünüz üzere uygulamada havada çizim yapabiliyor ve hatta XOX oynayabiliyorsunuz. Muhtemelen daha önce benzerine rastlamadığınız bu uygulamadaki tek sorun, kameranızın artırılmış gerçekliği destekliyor olması.

Bu noktada eğer cihazınız artırılmış gerçeklik öğesine sahipse, arkadaşınız ile telefonunuzu ortak bir simgeye odaklayarak, aynı anda aynı şeyleri görebiliyorsunuz. Birkaç hafta öncesinde Google’ın geliştirici konferansında tanıtılan bu uygulamanın, Android ve iOS için yayınlanan açık kaynak kodlarına da ulaşabilir, cihazınız uygulamaya uygunsa aşağıya eklediğim bağlantılardan Just a Line’a erişebilirsiniz.