Lars Andersen isimli adam, geliştirdiği yöntem ile havada oklarına yön değiştirterek duvarların arkasındaki hedefleri kolaylıkla vurabiliyor.

Daha önce özellikle Hollywood filmlerinde köşelerden dönen, havada yön değiştirerek hedefini tam on ikiden vuran okları ve mermileri görmüştük. Lars Andersen, fizik bilgisi ile okçuluk yeteneklerini birleştirerek bu inanılması güç olayı gerçeğe dönüştürüyor.

Andersen, yayınladığı video ile okçuluk meraklılarını şaşkınlığa uğratmayı başarıyor. Videoda bazen arka arkaya hedefler koyup sadece en arkadakini vururken bazen ise önüne insanlar dizip oku insanların etrafından dolaştırarak hedefini vurmayı başarıyor.

Peki Lars Andersen bunu nasıl başarıyor? Üst düzey okçuluk yetenekleri olan bu adam sırrını diğer okçuluk meraklıları ile paylaşmaktan çekinmiyor. Andersen’in söylediğine göre tüm olay ‘ok’ta bitiyor.

Öncelikle sahip olduğunuz okların ucunun ekstra hava direncine sahip olması gerekiyor. Ayrıca okun arkasında da ekstra tüyler bulunmalı. Böylece ok, dirençle karşılaşıp geriye dönmeye çalışırken havada yön değiştirecektir.

Pek çok kişi Lars Andersen’in videolarının sahte olduğunu iddia etse de YouTube kanalına abone olan 203 bin kişi Andersen’i desteklemeye ve hayretle izlemeye devam ediyor. Sizce Lars Andersen gerçekten yetenekli mi yoksa bir video montaj ustası mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.