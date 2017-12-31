Havadaki Ani Soğuma, Köpek Balıklarının Ölmesine Neden Oldu

ABD'nin East Coast bölgesindeki ani hava değişimi yüzünden donan köpek balıkları kıyıya vurdu.

Kış mevsimi tüm hızıyla üstümüze gelmeye başlamışken, Cape Cod’daki kar yağışı hava sıcaklığını -14 dereceye kadar düşürdü. -14 derecenin çok düşük bir sıcaklık olmadığını düşünebilirsiniz, ancak hava sıcaklığının birden değişim göstermesi, başlangıçta suların kristallenmesine ve ardından bölgedeki Niagara Şelalelerinin dahi donmasına neden oldu.

Atlantik Beyaz Köpekbalığı Korunması(Atlantic White Shark Conservancy) Facebook sayfasının yaptığı açıklamada, köpek balıklarının ölmesinin nedenini su sıcaklığındaki ani değişimin yarattığı şok etkisine bağladı. Ayrıca Massachusetts Deniz Balıkçılık Bölümü ve NOAA Balıkçılık Servisi ile birlikte çalışarak, karaya vuran iki erkek köpek balığını inceleyeceklerini bildirdi.

İlk bulgulara göre köpek balıklarının donmasının nedeni, hava sıcaklığındaki ani değişim sonrası oluşan kas spazmlarından veya hassas olan yüzgeçlerinin donmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Mount Washington Gözlemevi'nden Adam Gill, Mount Washington'un tepesinden fırlatılacak kaynar suyun yere inene kadar buza dönüşeceğini iddia ediyor. Ülkemizde kış kendisini tam anlamıyla göstermemiş olsa da, dünya’ya bakıldığında bizleri çok soğuk bir mevsimin beklediğini söyleyebiliriz.