Kışlık alışverişinize renk katacak, dolabınızı şenlendirecek üç akıllı giysi ürününü sizler için inceledik.

Her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olan “giyilebilir teknoloji” kavramı; sanal gerçeklik gözlükleri, akıllı saatler ve aktivite bileklikleri gibi vücudumuza giyebileceğimiz her türlü elektronik temelli cihaz ya da diğer elektronik cihazlar ile etkileşim kurabilen nesneler şeklinde oldukça geniş bir tanıma sahip. Bilinen örneklerinin ötesinde, gelecekte çok daha geniş bir uygulama alanına sahip olması beklenen giyilebilir teknoloji ürünleri, “akıllı giysi” formunda elbise dolaplarımıza kadar girmiş durumda. Zorlu kış şartlarını sizler için daha yaşanabilir hale getiren üç akıllı giysi ürününü derledik.

Telefonunuzu cebinizden çıkartmadan sesli görüşmeler yapmanıza izin veren Hi-Call eldiven, başparmak kısmında gizli bir hoparlör ve bilek kısmında bir mikrofona sahiptir. Akıllı telefonlara kablosuz olarak, Bluetooth desteği sayesinde bağlanan Hi-Call akıllı eldivenin üzerindeki kontrol butonları sayesinde gelen çağrıyı doğrudan cevaplayabilir ya da reddedebilirsiniz. Ayrıca Hi-Call eldivenin parmak kısımlarındaki dokunmatik ekran etkileşimine izin veren özel doku sayesinde akıllı telefonlarınızı eldiveninizi çıkartmadan kullanabilirsiniz.

Kış günlerinin vazgeçilmez aksesuarı olan bereler ile Bluetooth destekli kulaklık teknolojisini bir araya getiren iHAT Akıllı Bere, klasik örneklerinden farklı olarak iki adet gizli kulaklık ve mikrofona sahiptir. Çift kulaklık şeklinde müzik dinlemenin yanı sıra sesli görüşmeler de yapmanıza olanak tanıyan iHAT Akıllı Bere’nin üzerindeki kontrol butonları ile ses açma - kapama, çağrı cevaplama ya da reddetme gibi fonksiyonları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ülkemizde daha çok fiyat performans ürünü akıllı telefonları ile popüler olan Pekin merkezli teknoloji devi Xiaomi, aslında Çin’in milli markası olarak hemen her alanda tasarladığı “akıllı” konseptli ürünleri ile hayal gücümüzü zorluyor. Hem şık hem de her türlü dokunmatik ekran ile oldukça hassas bir şekilde etkileşim kurabilen Mi eldiven, günümüz kış şartlarının en büyük sıkıntılarından birisi olan eldivenli telefon kullanım sorununu ortadan kaldırıyor. Her elin üç parmağı için uygulanan özel doku, kapasitif ekranlı tüm mobil cihazlarda oldukça hassas ekran etkileşimi sağlıyor.

Özellikle kışın işinize yarayacak üç akıllı giysi ürününü sizin için derledik, eğer yukarıdakiler sizi kesmediyse daha fazlası için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.