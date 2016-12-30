Havalimanlarına İnsanların Vücudunu Tarayan Yalan Makineleri Geliyor

İnsanların tüm vücudunu tarayarak analiz edip yalan söyleyip söylemediğini anlayan yalan makineleri ABD, Kanada ve İngiltere'de havalimanlarına yerleştiriliyor.

Özellikle son günlerde artan terör saldırıları nedeniyle birçok ülke havalimanlarında şüpheli gördüğü kişilerin güvenlik güçleri tarafından sorgulanmasını istiyor ve havalimanlarındaki güvenlik durumunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor ancak görünen o ki tüm bu çabalar yetersiz kalıyor.

Bu konuda hassas davranan ABD, Kanada ve İngiltere şüpheli kişilerin psikolojik baskının yapıldığı sorgularda dahi yalan söyleyebilme ihtimalini göz önüne alarak artık havalimanlarına yalan makinesi yerleştiriyor. San Diego Üniversitesi tarafından geliştirilen bu yalan makineleri, insanların yalan söyleyip söylemediğini anlamaya yarıyor.

Peki bu yalan makineleri nasıl çalışıyor?

İnsanlar içinde klasik sorular sorulan bu yalan makinesi denen cihazın üzerine çıkarılıyor. Pasaport kontrol noktasında makine, standart pasaport sorularını soruyor ve kişilerin cevap verdiği esnada vücudunu analiz ederek yalan söyleyip söylemediği ihtimalini değerlendiriyor ancak şimdilik bu cihazların kesin bir sonuç verdiği söylenemez.