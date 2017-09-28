Dünya genelinde London, Frankfurt, Paris ve Melbourne gibi oldukça işlek havalimanlarının da bulunduğu 125 havalimanı; Amadeus yazılımın çökmesi sonucunda, Check-in sorunu yaşadı. 3 saate yakın programın çalışmaması nedeniyle binlerce uçuş ertelendi!

Dünya'daki önemli havayolu şirketlerinden British Airways, Air France, Lufthansa, KLM, Vistara, Qatar, Southwest ve Quantas'ın "check-in" yazılımı olarak kullandığı ortak bir yazılımda bulunan bir hata sonucu, Dünya bazında 125 havalimanında check-in krizi oluştu. Bu havayolu şirketlerinin ortak kullandığı yazılım ise Altea adı verilen ve İspanya kökenli bir yazılım şirketi olan Amadeusa ait bir yazılım.

İspanya kökenli yazılım firması Amadeus, yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, hatanın sebebi yazılım için acil destek amacıyla kurdukları bir sistemde yapılan onarmalar sırasında, bir teknisyenin hatası sonucu tüm yazılımların aynı anda çökmesi. Zürih, Tokyo, Hong Kong, Londra ve Washington DC gibi yoğun kullanılan ve adeta bir transit görevi gören havalimanlarında izdihama yol açan bu sorun yaklaşık bir buçuk saat içerisinde çözüldü.

"Melbourne Havalimanı'ndan bir görüntü"

"Hong Kong'dan bir görüntü"

Sorunu yaşayan havalimanları arasında ülkemizden hangi havalimanlarının olduğu şu an için belli değil. Ancak uçuş sıralarından dolayı özellikle de bu gibi büyük havalimanlarında bir çok rötara ve bir çok havayolu şirketinde zarara yol açan bu durumun tam anlamıyla sonucu ne olacak belli değil. Ancak başta şüphelenilen gibi bir hack saldırısı olmadığı da teyit edilmiş oldu.