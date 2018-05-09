Hava Kirliliği Davranışlarımızın Bozulmasına Neden Oluyor

Son yapılan araştırmalara göre hava kirliliği, insanların kriminal aktiviteler gerçekleştirme ihtimalini hayli artırıyor ve iyi davranışlar sergilemekten uzaklaştırıyor.

Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerimizde çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. İşin ürkütücü yanıysa, hava kirliliğinin insan davranışlarına olan etkileri...

Yeni bir araştırmaya göre, havası kirli olan bölgelerde yaşayan insanların kriminal aktiviteler sergileme ihtimalinin daha yüksek olduğu görülmüş. Bu insanların genel olarak da iyi davranışlar sergileme ihtimallerinin azaldığı görülmüş. Araştırma ekibinin başındaki isim olan Jackson Lu, konuyla ilgili "Hava kirliliği insanların sadece sağlığını değil, davranışlarını da olumsuz anlamda etkiliyor." diyor.

Hava kirliliği ve insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen önceki araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmişti. 2015 tarihli bir araştırmada şiddet suçlarının, havası kirli olan bölgelerde diğer bölgelere oranla %3 daha fazla olduğu tespit edilmişti. 2017 sonunda yapılan bir başka araştırmada ise hava kirliliğinin, çocuk suçlarını artırdığını ortaya koymuştu.

Bu yeni araştırma, tüm bu araştırmaların ulaştığı sonucu daha da güçlendirdi. 9360 şehrin hava kirliliği ve suç oranlarının karşılaştırıldığı araştırmada, birçok yan faktör de denkleme katılmasına rağmen, her seferinde bu iki oranın birbiriyle doğru orantılı olduğu gözlemlendi.

Deneyin sonraki aşamasında ise 256 katılımcıya bazı fotoğraflar gösterildi ve fotoğların ait olduğu yerlerde yaşamayı hayal etmeleri istendi. Fotoğraflarda havası temiz ve kirli olan yerler bulunuyordu. Sonrasında tüm katılımcılar bir teste sokuldu ve bir bilgisayar hatasından dolayı testte hile yapabilecekleri, ancak yapmamaları gerektiği söylendi.

Bütün katılımcıların verilerini inceleyen araştırmacılar, havası kirli olan yerlerin gösterildiği fotoğraflara bakıp orada yaşadığını hayal edenlerin, diğerlerine göre daha fazla kez hileye başvurduğunu gördü.

Üçüncü aşamada ise bir grup öğrenciye Çin'in başkenti olan Pekin'in iki ayrı fotoğrafı gösterildi. İlk gruba gösterilen fotoğrafta kentin havası tertemizken, ikinci gruba gösterilen fotoğrafta kentin havası hayli kirliydi. Daha sonra tüm öğrencilere Çin'de bir gün geçirdiklerini hayal etmeleri ve bunu kağıda dökmeleri istendi. Pekin'i kirli havada gören öğrencilerin metinleri çok daha olumsuzdu.

Araştırmacılara göre tüm bunların nedeni, kirli havanın yarattığı anksiyete. Bunun neticesinde de etik davranışlar sergilemekten uzaklaşıyoruz.

Araştırma, temiz havanın ne derece önemli olduğunu göstermek açısından hayli kritik...