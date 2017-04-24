'Yolcusunu Dövenler' Kervanına American Airlines da Katıldı!

Üstelik söz konusu yolcu bir anne ve şiddet uygulanan ise bebeği. Sosyal medya tepkileri ise gecikmedi.

Geçtiğimiz haftalarda adından oldukça fazla söz ettirmeyi başaran United Airlines hava yolu şirketlerinin yüz karası ilan edilmiş, en ufak görevlisinden itibaren başlayan linç girişimi, şirketin CEO’suna kadar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şirketin kendi hatası sonucu yolcuyu uçaktan atmak ve peşinden pişkin bir açıklama getirmek, firmaların sosyal medyanın gücünü hala anlayamadıklarına dair en büyük işaretlerden.

En güvenli ulaşım yolu havayoludur ve hızlı oluşu dolayısıyla oldukça fazla tercih edilir. “Yolcusunu dövenler” kervanına bu sefer American Airlines şirketi de katıldı. Elbette “dövmek” kelimesi şiddetin her türlüsünü tanımlamak için kullanılabilir, söz konusu olayda yaşanan sözlü tartışma ise her türlü şiddeti içerecek kadar çirkin.

San Francisco'dan Dallas'a ülke içi sefer yapan uçakta Surain Adyanthaya isimli yolcu tartışmayı kaydettiği videoyu Facebook hesabından "Aman Tanrım! AA Uçuş görevlisi, uçağımda bebeği olan bir hanımefendiyi şiddetli bir şekilde bebek arabası çıkarıp vurarak kaçırdı" başlığı ile yayımladı:

Uçuş görevlisinin kabinden kısa bir süre ayrıldıktan sonra geri döndüğünde sorunun devam ettiği çok açık. Bir erkek yolcu ayağa kalkarak "Eğer bunu bana da yaparsanız, ben de sizi uçururum" çıkışına görevli “Sen bu işin dışındasın!” cevabını verince gerilen ortamda görevlinin erkek yolcuya “Bana vur, hadi vur bana!” dediği de videoda açıkça gözüküyor.

Açıkça görülüyor ki bebek tutan ve ağlayan bir kadın var, ancak iddia edilen şekilde görevlinin bebek pusetini aldığına dair kısım yok. Gerçekten öyle olmasa bile bebekli bir kadın yolcuyu ağlatmak şiddetin en beteri. Başka bir yolcu ise olayı gazetecilere şu şekilde aktarmış "Uçuş görevlisi, hıçkırarak bebeğini tutan kadınla güreşiyordu; bebeği alıp yanındaki bir pusete koydu. ‘Ne yapıyorsun? Neredeyse o bebeğin canını yakacaktın!' şeklinde bağırdım!"

American Airlines'ın sözcüsü ise olayla ilgili "Videoyu gördük ve detayları öğrenmek için zaten bir soruşturma başlattık" şeklinde konuştu.

Şirketten ABC kanalına yapılan açıklama şu şekilde: “Burada ekip üyelerinin eylemleri, müşteri hizmetleri için gerekli olan iki değer; sabır ve empatiyi içermiyor. Olaydan dolayı hayal kırıklığına uğradık."

Durum her ne olursa olsun, yapılan görevin stresi ne seviyede olursa olsun, artık bu tip durumlar karşısında sosyal medya kullanıcıları toplumsal tepki başlatarak şirketleri hiç affetmiyorlar. Açıkçası gelen yorumlara “linç” yerine “toplumsal tepki” demek daha doğru olacaktır.