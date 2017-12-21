Havayolu Şirketleri, Gizlice Koltukları Ufaltıyor

Havayolu şirketleri daha fazla yolcuya hizmet edebilmek için koltukların ve koltuk arasındaki boşlukları giderek ufaltıyor.

Son 20 yıldan beri sürekli uçakla yolculuk ediyorsanız, koltukların ve onlar arasındaki mesafelerin her geçen gün kısaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Elbette bu süreçte büyüyor olabilirsiniz, ancak kabul edelim büyüme oranınız sınırlı. Siz büyürken koltuklar da ters oranda küçülüyor.

Havayolu şirketleri, tek bir uçuşta 100 yolcu taşımak yerine 110 yolcu taşımak için her sene koltukları daha fazla ufaltıyor. Hem oturduğunuz koltuklar hem de öndeki koltuklarla olan uzaklığını küçülten havayolu firmaları, bu sayede daha çok maddi gelir elde ediyor. Bu durum kısa yolculuklarda zorluk çıkarmıyor olsa da uzun yolculuklarda bel, boyun, ve ayak ağrısı olarak karşımıza çıkabiliyor.

Uçağa bir bilet aldığınızda aslında koltuğu değil o alanı kiralıyorsunuz. Yani, eskiden 32-33 inç civarında olan sizin alanınız 30 inçe kadar küçüldü. Çok büyük bir faktör değil diyebilirsiniz, ancak burada yaklaşık 7-8 cm daha çok küçüldüğünü görüyoruz. Koltukların ise 18 inçden 17 inç boyutlarına düştüğü görülüyor. Yapılan araştırmalarda 18 inç koltukta uyuyanların üçte ikisi daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabiliyor. Yani, fazladan bir yolcu sığdırmak için müşterilerin rahatsız olması umursanmıyor.

Bu arada unutmadan söyleyelim, Business Class koltukları genelde 21 inç oluyorlar. Bu sayede daha rahat bir yolculuk yapılabiliyor.

Peki, uçak firmalarının yıllar boyunca gizliden gizliye yaptıkları bu koltuk küçültme hareketi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sonuçta, 2018’e gireceğimiz bu günlerde geçmişe göre çok daha fazla kilolu insanlar olduk. Bu konu hakkında düşüncelerinizi bekliyorum.