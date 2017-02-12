HAVELSAN'dan Siber Güvenlik İçin Yaz ve Kış Okulları

HAVELSAN, siber güvenlik konusunda deneyimli gençler yetiştiriyor.

1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN, içinde bulunduğumuz siber çağa ayak uyduracak şekilde savunma ve bilişim sektörüne yönelik de çözümler sunmakta.

İşte bu konuda ülkemizin ihtiyacı olan, siber güvenlik konusunda uzman isimler yetiştirilmesi için HAVELSAN, "siber güvenlik okulları"nı devreye sokuyor.

Genç mühendis adaylarının sektörde hem doğru kariyer başlangıcı yapmalarını sağlamak, hem de siber güvenlik konusunda gerekli altyapıyı oluşturmalarına yardımcı olmak amacı ile yaz ve kış okulları kuran HAVELSAN, sahip olduğu uzmanlık bilgisini bu sayede gençlere aktarmakta.

Söz konusu okullar ile ilgili açıklamalar yapan HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye’de siber güvenlik alanında 15-20 bin kişilik insan kaynağına ihtiyaç bulunmakta. Sıra dışı insanların bu işi yapması gerekiyor. Düzenli bir eğitim ve özel bir yetenekle siber güvenliğe ya da siber saldırılara ilişkin görevlerin üstesinden gelmek mümkün. O nedenle bu tür katma değer sağlayan bir eğitimin olmasına ihtiyaç bulunuyor."

İlk eğitim çalışmalarını yaz aylarında yaptıklarını da belirden Hacıpaşaoğlu, elde edilen deneyimler doğrultusunda da kış okulunu düzenlediklerini söylemiş.

"Program boyunca öğrencilerin bu alana ilişkin var olan donanımlarını artırdık, uluslararası geçerliliği bulunan Bayrağı Yakala Sınavı’yla da eğitimin sonlandırdık. Eğitimler için Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 520 öğrenci başvurdu. Yaptığımız eleme ve değerlendirmeler sonucunda 24 öğrenci bu olanaktan yararlanmaya hak kazandı. Seçilen öğrencilerin dağılımı sadece öne çıkan birkaç üniversiteyle sınırlı kalmadı, homojen bir dağılım ortaya çıkarttık."

Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile mezunlara açık olarak düzenlenen yaz ve kış okullarının süreleri ise biraz soru işareti. Sadece 10 günlük bir program olan bu okullar, 10 günlük bir süreçte ne denli bilgi aktarabilir bilinmez. Fakat yine de bu yönde bir girişim olması hiç olmamasından iyidir.