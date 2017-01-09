Havuzda Telefonuyla İlgilenen Annenin Unuttuğu Çocuğunun Saniye Saniye ‘Boğulduğunu’ Gösteren Video

Çin’de yaşayan bir kadın, havuzda telefonuyla ilgilenirken çocuğunun boğulduğunu fark etmedi.

İnterneti, teknolojiyi hepimiz çok seviyoruz; fakat bunun da bir sınırının olması gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Aşağıdaki video, sanırım bu sınırı aştığımızı kanıtlayan bir en somut örneklerin belki de başında geliyor.

Çin’de çocuğuyla birlikte havuza giren bir anne, elindeki telefonuyla ilgilendiği sırada çocuğunu adeta unutuyor ve boğulduğunu fark etmiyor bile. Çocuğun akıbetinin ne olduğu bilinmiyor fakat buradaki en önemli nokta, çocuğunun güvende olup olmamasını telefonla konuşmaya tercih eden annenin umarsızlığı.

Videonun sonuna doğru anne, çocuğunun bulunduğu alandan ters istikamete doğru yürümeye devam ediyor.