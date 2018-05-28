Hawaii'de Görülen Mavi Alevlerin Arkasında Yatan Gizem Ne?

Hawaii'deki volkan patlamasının ardından geceleri görünen mavi alevler yerel halkı bir miktar korkuttu fakat alevler, son derece doğal bir olayın neticesi.

Hawaii’deki Kilavea yanardağının görkemli bir şekilde patlaması, jeologların dikkatinin bir anda adaya dönmesine neden olmuştu. Kilavea yanardağının neden olduğu yeni bir doğa olayı ise görenleri hem hayrete düşürüyor hem de korkutuyor.

Lav akıntısının olduğu bazı noktalarda geceleri yerden mavi alevlerin yükseldiği görünüyor. Alevlerin nedenini bilmeyenler ise bu gizemli görüntüler karşısında şaşkınlığa uğruyorlar. Neyse ki ‘gizem’ sanıldığı kadar bilinmez değil.

Lavların altında kalan ağaç ve bitkiler, metan gazı oluşmasına neden oluyor. Bu gazlar, yüzeyin altındaki boşluklardan ilerleyerek tektonik hareketlerin oluşturduğu çatlaklardan yüzeye çıkıyor ve mavi alevler oluşuyor.

Mavi alevlerin ada halkı için ekstra bir tehlike arz ettiği söylenemez. Fakat metan gazının yüzeyin altında sıkışması patlamalara neden olabilir ki bu patlamalar nedeni ile kaya parçaları, etrafta bulunan insanlara zarar verebilir.

Kilavea yanardağında gerçekleşen patlama şu ana kadar herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına neden olmadı. Fakat yetkililer yerel halkı lav sisi konusunda uyarıyorlar.