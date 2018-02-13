Hawaii’de Oyunlardaki Kutulara İlişkin Yeni Kanun Çıkarıldı

Alınan karara göre 21 yaşın altındaki kişilere yapılan satışlar yasaklanacak.

Ülkelerin Steam oyunları başta olmak üzere bir çok oyunda para karşılığı satılan kutulara yönelik hareketleri devam ediyor. Oyunlarda gerçek para karşılığı satılan ve içerisinden farklı eşyaların çıktığı kutular, daha önce bir çok ülkede gençleri kumara yönelttiği gerekçesiyle yasaklandı. Hatta kutuları satmak isteyen oyun firmalarından kumar izni almaları gerektiğini söyleyen ülkeler dahi oldu.

Hawaii eyaletindeki milletvekilleri yaklaşık iki ay önce oyunlarda bulunan yağma kutularına ilişkin yeni bir düzenleme getireceklerini duyurmuştu. Diğer ülkeler tarafından alınan kararlar düşünüldüğünde geçtiğimiz günlerde Hawaii’de alınan karar oldukça yapıcı. Milletvekillerinin onayladığı yeni karar doğrultusunda ödemeyle alınan sandıklar kumar kapsamına alındı ve 21 yaşından küçük kişilere satışı yasaklandı.

Oyun firmalarınınsa alınan kararlara karşı tepkisi devam ediyor. Electronic Arts, yağma kutuları hakkında yorum yapmayı reddetmiş olsa da, daha önce firmanın Amerika’daki kuruluşundan kutuların kumar olmadığı konusunda bir açıklama gelmişti. Bence oyun firmalarının kumar kapsamından çıkartmak için yapabilecekleri en mantıklı hamle yağma kutularındaki şans faktörünü kaldırıp takas yöntemine geçilmesi olabilir.

Hawaii’nin yanı sıra yağma kutularına düzenleme getiren bölgeler arasında, Washington da bulunuyor. Ayrıca Belçika, İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelerde kumar yasalarına uymadığı gerekçesiyle yağma kutularına yönelik çeşitli düzenlemeler getirdi. Belki de ilerleyen yıllarda bu kutulara yönelik dünya genelinde bir düzenleme gelebilir. Sizce de öyle değil mi?